دويتشه بنكيقول  إن عملة بيتكوين أصبحت الآن "مهمة بدرجة لا يمكن تجاهلها"

تام شمس - الجمعة 19 مارس 2021 06:49 مساءً - وفقًا لمحللي دويتشه بنك، فإن القيمة السوقية لبيتكوين (BTC) البالغة ١ تريليون دولار وإمكانية استمرار النمو قد جعلت العملة المشفرة "مهمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها".

وقد أصدر دويتشه بنك ريسرش، وهو فرع الأبحاث المالية التابع لعملاق البنوك العالمية دويتشه بنك، تقريرًا مخصصًا حصريًا لبيتكوين، بعنوان "مستقبل المدفوعات: السلسلة ٢ الجزء الثالث. عملات بيتكوين: هل يمكن أن يصبح تأثير تينكربيل نبوءة ذاتية التحقق؟"

في الدراسة المكونة من ١٨ صفحة، تصف أبحاث دويتشه بنك الخصائص الأساسية لبيتكوين وتحلل العوامل الرئيسية لنمو سعرها التاريخي إلى أصل بقيمة ١ تريليون دولار.

وقد اقترح محللو دويتشه بنك أن سعر بيتكوين "يمكن أن يستمر في الارتفاع" طالما استمر مديرو الأصول والشركات في دخول السوق. وأكدت الشركة أن البنوك المركزية والحكومات الآن "تدرك أن بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى موجودة لتبقى" وبالتالي من المتوقع أن تبدأ في تنظيمها بحلول أواخر عام ٢٠٢١.

على الرغم من ارتفاع تقييمها، إلا أن نمو بيتكوين كفئة أصول يمكن أن يعوقه قابليتها للتداول والسيولة "المحدودتان"، كما حذرت شركة دويتشه بنك ريسرش. وقد صرح المحللون بأن "الجدل الحقيقي هو إذا ما كان ارتفاع التقييمات وحدها يمكن أن يكون سببًا كافيًا لتطور بيتكوين إلى فئة الأصول، أو ما إذا كان نقص السيولة يمثل عقبة".

خلص محللو دويتشه بنك إلى أنه من المتوقع أن تظل عملة بيتكوين "شديدة التقلب" على المدى القصير، وتوقعوا نقطة تحول لبيتكوين في "العامين أو الثلاثة أعوام" القادمة حيث قد يظهر إجماع حول مستقبلها.