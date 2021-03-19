مجمع تعدين بيتكوين الخاص بشركة إس بي آي كريبتو يُطرح للجمهور

تام شمس - الجمعة 19 مارس 2021 06:49 مساءً - افتتحت إس بي آي كريبتو، وهي شركة تعدين تابعة لمجموعة إس بي آي هولدينغز المالية اليابانية، مجمع التعدين الخاص بها لعامة الناس.

كأحد ثمار الشراكة الإستراتيجية بين إس بي آي وشركة التكنولوجيا الألمانية نورثرن داتا إيه جي، ورد أن المجمع يحتل الآن المرتبة ١١ على مستوى العالم، وفقًا لإعلان إس بي آي في ١٩ مارس. وهو يقوم بتعدين (BTC) وبيتكوين كاش (BCH) وبيتكوين إس في (BSV)، بإيرادات تقاس بالدولار لكل تيراهاش يوميًا تبلغ ٠,٣٨٩٧ دولار و٠,٣٨٠٥ دولار و٠,٣٥١٩ دولارًا أمريكيًا على التوالي.

قبل شراكتها مع نورثرن داتا إيه جي ومشغل مركز البيانات واينستون يو إس في تكساس في فبراير ٢٠٢٠، يلخص إعلان إس بي آي أنشطة التعدين للشركة حتى الآن على النحو التالي:

تعمل إس بي آي كريبتو على التعدين الذاتي في الأصول الرقمية في مزارع التعدين الخارجية منذ أغسطس ٢٠١٧ وتواصل توسيع نطاقها. ستستخدم الشركة طاقتها التعدينية الحالية التي تبلغ حوالي ١,١ إكساهاش في الثانية لدعم وتوفير الاستقرار للمجمع".

تم افتتاح المجمع لأول مرة في إصدار محدود في وقت سابق من هذا العام، واعتبارًا من ١٩ مارس، يمكن للمستخدمين الجدد طلب حساب. بحلول أبريل، ستتاح عمليات الاشتراك المفتوحة دون طلب حساب، مع خدمات باللغات الإنجليزية والماندرين واليابانية. وفي حين تشير إس بي آي إلى أن العديد من ميزات المجمع مصممة خصيصًا للعملاء المؤسسيين، يمكن للعملاء الأفراد استخدام الخدمة.