ريبل تعين المدير التنفيذي السابق في أوبر لقيادة التوسع في جنوب شرق آسيا

تام شمس - الجمعة 19 مارس 2021 06:49 مساءً - أعلنت شركة ريبل عن تعيين مسؤول تنفيذي سابق في شركة أوبر لقيادة توسعها في منطقة جنوب شرق آسيا، حسبما أعلنت الشركة يوم ١٨ مارس.

وقد انضم بروكس إنتويستل إلى ريبل بعد أن عمل كرئيس تنفيذي للأعمال في أوبر، حيث قاد نمو الشركة وتجاوز القضايا التنظيمية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وكان المدير الإداري الجديد لجناح ريبل في جنوب شرق آسيا قد أمضى سابقًا عقدين في غولدمان ساكس، حيث عمل كشريك ورئيس مجلس إدارة في نفس المنطقة الجغرافية.

لا يعتبر إصرار ريبل على المضي قدمًا في توسعها الآسيوي في ريبل نت على الرغم من الدعوى القضائية المستمرة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ليس مفاجئًا. فقد ادعى براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل لابز، في أوائل شهر مارس أن توسع ريبل في المنطقة مستمر وأن تقدمها لن يتأثر بقضية الأوراق المالية XRP.

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وقد قال المدير العام لشركة ريبل نت، أشيش بيرلا، إن تعيين إنتويستل كان مؤشرًا على الحاجة إلى معرفة خاصة بالمنطقة بينما تتفاوض ريبل مع البنوك من مختلف البلدان في جنوب شرق آسيا.

حيث أوضح بيرلا قائلًا: "إن النظام البيئي للمدفوعات في جنوب شرق آسيا ديناميكي للغاية مع وجود مخططات معقدة إلى حد ما خاصة بكل بلد وتتطلب الكثير من المعرفة المتعمقة [...] ويسعدنا الترحيب بروكس لقيادة المهمة حيث تضاعف ريبل من جهودها لتعزيز نمونا الهائل في المنطقة".