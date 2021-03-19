مورغان ستانلي يتطلع إلى حصة في بورصة بيتهامب الكورية

تام شمس - الجمعة 19 مارس 2021 06:49 مساءً - وفقًا لوسائل الإعلام الكورية، يشاع أن شركة مورغان ستانلي العملاقة للخدمات المصرفية الاستثمارية متعددة الجنسيات ومقرها الولايات المتحدة تتفاوض بشأن الاستحواذ على حصة كبيرة في بورصة بيتهامب الرائدة في تداول العملات المشفرة الكورية.

وقد تم الإبلاغ عن الأخبار يوم ١٨ مارس من قبل أجو نيوز، حيث ورد أن مورغان ستانلي في مناقشات مع المساهم الرئيسي في بيتهامب، بيدنت - التي تمتلك ما يقرب من ١٠٪ من بيتهامب كوريا.

ذكرت مقالة بتاريخ ١٩ مارس من محرك البحث المحلي الرائد نافير أن مورغان ستانلي يخطط لاستثمار ما بين ٣٠٠ و٥٠٠ مليار وون كوري (٢٥٤ مليون دولار إلى ٤٤١ مليون دولار). ونقل التقرير عن أحد كبار ممثلي بيتهامب المجهول قوله إن "مورغان ستانلي شارك في الاستحواذ على بيتهامب".

وقال مصدر آخر مجهول على دراية بالموضوع إن "سبب استخدام مورغان ستانلي لشركة بيدنت هو فهمه أن بيدنت لها الحق في التفاوض على صفقة بيع مفضلة للاستحواذ على بيتهامب هولدينغز".

شارك محلل العملات المشفرة جوزيف يونغ الأخبار على تويتر، مشيرًا إلى أن بيتهامب تستهدف تقييمًا بقيمة ٢ مليار دولار.

تأتي هذه الأخبار بعد يومين من إعلان كوينتيليغراف عن "مذكرة داخلية" من مورغان ستانلي تعلن فيها أن الشركة ستطلق ثلاثة صناديق لتمكين ملكية البيتكوين للعملاء الأثرياء مع "تحمل المخاطر الشديدة".

يجب أن يكون العملاء المؤهلون مستثمرين معتمدين ولديهم ما لا يقل عن ٢ مليون دولار من رأس المال مع الشركة. والحد الأدنى للاستثمار في الصناديق هو ٥ ملايين دولار.

وتعليقًا على الأخبار، توقع ديفين رايان من بنك الاستثمار الأمريكي جي إم بي للأوراق المالية أن الصناديق الصديقة للعملات المشفرة التابعة لمورغان ستانلي ستحث المؤسسات المالية الأخرى على استكشاف عرض تعرض عملائها على الأصول الرقمية.

حيث صرح رايان أن "الدوافع تتراوح من ضياع الفرصة في أحسن الأحوال، أو في أسوأ الأحوال، رؤية اضطراب الأعمال إذا قرر العملاء وجود بدائل أفضل، مما قد يؤثر سلبًا على النمو أو الوضع التنافسي".