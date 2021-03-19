العملات الرقمية للبنوك المركزية لن تحل محل النقد بالكامل إذا سارت الأمور وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي

تام شمس - الجمعة 19 مارس 2021 06:49 مساءً - يتوقع الكثيرون أن يأتي وقت قريبًا عندما تحل العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) محل الدولار المادي مرة واحدة وإلى الأبد. ومع ذلك، تشير التعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة "جيروم باول" إلى أن هذا قد لا يكون هو الحال.

تم تصوير تعليقات الرئيس وعرضها لاحقًا في حدث في سويسرا يوم الخميس، وفقًا لمقال نشرته بلومبرغ. أقامت لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق هذا الحدث. وفي حديثه، ذكر باول أن البنك المركزي الأمريكي وستة بنوك مركزية أخرى قد أعدوا تقريرًا بالتعاون مع بنك التسويات الدولية. وقيّم التقرير قابلية بقاء العملات الرقمية للبنوك المركزية على قيد الحياة فيما يتعلق بالأهداف الحكومية.

وأضاف باول، وفقًا لتقرير بلومبرغ:

"فيما يتعلق بموضوع اليوم، فإن أحد المبادئ الرئيسية الثلاثة التي تم إبرازها في التقرير هو أن عملات البنوك المركزية بحاجة إلى التعايش مع النقد وأنواع أخرى من المال في نظام دفع مرن ومبتكر."

تعاملت البلدان مع عملات البنوك المركزية الرقمية بشكل مختلف على جميع الأصعدة. وقد تسابقت بعض الدول، مثل الصين، نحو إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي. كذلك كشفت جزر البهاما النقاب عن عملة العملة الرقمية الخاصة بها، وهي ساند دولار، في خريف عام ٢٠٢٠. ومع ذلك، فقد ركبت الولايات المتحدة قطارًا أبطأ، مع إعطاء الأولوية للجودة على السرعة - على الرغم من أن تعليقات باول في أوائل عام ٢٠٢١ أكدت على الأهمية النهائية للعملة الرقمية للبنوك المركزية.

وفي تعليقاته الأخيرة، أوضح باول، وفقًا لتقرير بلومبرغ:

"لقد أدت أزمة كوفيد إلى تركيز أكثر حدة على الحاجة إلى معالجة القيود المفروضة على ترتيباتنا الحالية للمدفوعات عبر الحدود. [...] وحسبما يُظهر هذا المؤتمر بوضوح، فعلى الرغم من تحديات العام الماضي، ما زلنا قادرين على إحراز تقدم مهم".

لقد حفز كوفيد-١٩ عددًا من التغييرات الاقتصادية منذ اتخاذ تدابير الوقاية في مارس ٢٠٢٠. منذ أكثر من عام بقليل، هبطت عملة بيتكوين إلى ما دون ٤٠٠٠ دولار. ومنذ ذلك الحين، ارتفع الأصل إلى أسعار تزيد عن ٦٠ ألف دولار.