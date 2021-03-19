المضاربون على صعود بيتكوين "يتراجعون" مع اقتراب انتهاء صلاحية العقود الآجلة الشهرية لبيتكوين

تام شمس - الجمعة 19 مارس 2021 06:49 مساءً - استعادت بيتكوين (BTC) لفترة وجيزة المستوى ٦٠٠٠٠ دولار يوم ١٨ مارس مع تزايد المخاوف بشأن قوة سوق الأسهم بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر بيتكوين بدأ في الارتفاع في ساعات التداول في وقت متأخر من الليل يوم ١٧ مارس، وتجاوز لفترة وجيزة مستوى ٦٠١٥٠ دولارًا قبل مواجهة المقاومة العامة.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

ووفقًا لبين ليلي، المحلل والمؤسس المشارك لجارفيس لابز، فإن الزخم الناتج عن إصدار العملة المستقرة قد ترجم إلى حركة سعرية جيدة لبيتكوين خلال اليومين الماضيين. وبالنسبة إلى ليلي، يشير هذا إلى أن الأطراف المهتمة بشراء بيتكوين قد بدأت في "تكثيف" أنشطتها مع ارتفاع السوق.

كما سلط ليلي الضوء على انتهاء صلاحية الخيارات القادمة يوم ٢٦ مارس كشيء يمكن أن يؤثر على التحركات الأخيرة، حيث إن "العديد من المتداولين يحجزون أرباحهم المرتبطة بانتهاء الصلاحية"، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك نشاط تداول ضعيف حتى يمر هذا التاريخ.

الفائدة المفتوحة في خيارات بيتكوين حسب انتهاء الصلاحية. المصدر: سكيو

قال ليلي:

"إذا كان هذا هو الحال - تدفق جيد للعملة المستقرة وانتهاء انتهاء الصلاحية الكبير - فهناك سبب قوي لارتفاعات جديدة على الإطلاق في الأسابيع التالية. ويمكن أن يؤدي بناء الزخم في أبريل إلى الارتفاع نحو ١٠٠ ألف دولار بحلول فصل الصيف الذي يأمله الكثيرون".

العملات البديلة تنضم إلى المسيرة

ارتفع عدد كبير من العملات الرقمية البديلة أيضًا يوم الخميس، وذلك بفضل الشراكات الجديدة وعمليات الإدراج في البورصات ذات الأسماء الكبيرة.

وقد حظت كاردانو (ADA) باهتمام متزايد خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد أن ساعدت العديد من عمليات الإدراج الجديدة في البورصات، بما في ذلك إضافتها إلى كوين بيز برو يوم ١٨ مارس، في دفع سعر التوكن إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١,٤٨ دولار. ساعدت قفزة السعر أيضًا كاردانو على تجاوز باينانس كوين (BNB) لتصبح ثالث أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

ومن بين العملات البارزة الأخرى في اليوم كانت ثيتا، التي شهدت زيادة في أسعارها بنسبة ١٨٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٨,٣٥ دولارات، ولينيار فاينانس (LINA)، الذي شهد ارتفاع سعره بنسبة ١٧٥٪ إلى مستوى قياسي جديد بعد الإعلان عن ذلك.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٧٧ تريليون دولار، ومعدل هيمنة بيتكوين هو ٦٠,٩٪.

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