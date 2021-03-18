مورغان ستانلي يقدم استثمار بيتكوين لعملائه المليونيرات

تام شمس - الخميس 18 مارس 2021 03:57 مساءً - يبدو أن شركة مورغان ستانلي الرائدة للخدمات المصرفية المؤسسية قد أعطت بيتكوين إيماءة الموافقة. حيث ستمنح مورغان ستانلي العملاء حق الوصول إلى استثمار بيتكوين (BTC)، ولكن في ظل ظروف محددة، وذلك استنادًا إلى معلومات حديثة عبر "مذكرة داخلية" حسبما ذكرت سي إن بي سي

وقد أفادت سي إن بي سي يوم الأربعاء أن "البنك الاستثماري، وهو عملاق في إدارة الثروات بأصول عملاء تبلغ ٤ تريليونات دولار، قد أخبر مستشاريه الماليين يوم الأربعاء في مذكرة داخلية أنه يبدأ الوصول إلى ثلاثة صناديق تمكن من ملكية بيتكوين، وفقًا لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بالمسألة. ومن المتوقع أن تُتاح الفرصة في أبريل المقبل، وفقًا للمصادر.

ارتفع الاهتمام ببيتكوين من التمويل السائد بشكل كبير خلال العام الماضي أو نحو ذلك، مع قيام لاعبين مثل مايكروستراتيجي وتسلا وسكوير بشراء مجموعات كبيرة من بيتكوين.

يمكن للمشاركين في جناح إدارة الثروات في مورغان ستانلي الوصول إلى بيتكوين من خلال بيتكوين فند إل بي التابع لشركة غالاكسي ديجيتال وصندوق بيتكوين فند إل بي المؤسسي، بالإضافة إلى صندوق FS NYDIG Select التابع لشركة إف إس إنفستمنتس، على الرغم من أن التخصيص محدد بنسبة ٢,٥٪ من إجمالي ثروة كل عميل.

وقد أشارت سي إن بي سي أيضًأ إلى أنه يجب أن يحمل العملاء أيضًا وضع مستثمر معتمد، وأن يحتفظوا برأس مال في مورغان ستانلي بقيمة ٢ مليون دولار أو أكثر، وأن يحتفظوا بسجل حساب معين. ويرتفع هذا الحد الأدنى إلى ٥ ملايين دولار لعملاء شركات الاستثمار. كما أن كل صندوق يأتي أيضًا مع حد أدنى من شروط الاستثمار.