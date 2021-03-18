شركة تجزئة فرنسية عملاقة تخطط لإطلاق عملة مستقرة قائمة على تيزوس

تام شمس - الخميس 18 مارس 2021 04:38 صباحاً - يقال إن غروب كازينو، وهي شركة بيع بالتجزئة عمرها ١٢٠ عامًا ومقرها في فرنسا، ستطلق عملة مستقرة مرتبطة باليورو.

ووفقًا للصحفي غريغوري ريموند، ستطلق عملاقة التجزئة الفرنسية العملة المستقرة لاستخدامها في برامج ولاء متاجرها وكذلك للتداول. تشرف غروب كازينو على أكثر من ١١٠٠٠ متجرًا في فرنسا وأمريكا اللاتينية.

وبحسب ما ورد تم تطوير العملة باستخدام بروتوكول تيزوس بالشراكة مع بورصة كوين هاوس للعملات المشفرة وشركة المحاسبة برايس ووترهاوس كوبرز ومزود البنية التحتية للعملات المستقرة سكيم وشركة الأبحاث والتطوير نوماديكك لابز ومجموعة الخدمات المالية سوسييتيه جنرال.

المصدر: غريغوري ريموند

العملة المستقرة الجديدة، المسماة Lugh - التي سميت على اسم إله في الأساطير الأيرلندية - ستظهر برمز المؤشر EURL. يقال إن العرض الأولي سيشمل ٥٠٠٠٠٠ عملة متاحة حصريًا على كوين هاوس "لبضعة أشهر" حتى اكتمال مرحلة الاختبار، ثم على منصات أخرى.

كان بنك فرنسا نشطًا في تطوير عملة مستقرة مرتبطة باليورو. وقد أكملت الدولة مؤخرًا برنامجًا تجريبيًا لليورو الرقمي الصادر من بنكها المركزي في ديسمبر.

كواحدة من أكبر أربع شركات محاسبة، قامت شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) بدعم بعض المشاريع في مجال العملات المشفرة فيما يتعلق بالعملات المستقرة. وقبل ثلاث سنوات، دخلت الشركة في شراكة مع منصة الإقراض اللامركزية كريد لإطلاق عملتها المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، قال أحد الشركاء السابقين لشركة برايس ووترهاوس كوبرز إنها ستطلق عملة مستقرة مرتبطة بالدولار النيوزيلندي في وقت مبكر من عام ٢٠٢١.