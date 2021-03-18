كايبر نتورك (KNC) تكتسب ٤٠٪ مع اقتراب إطلاق شبكتها ٣.٠

تام شمس - الخميس 18 مارس 2021 04:38 صباحاً - أدى انفجار الاهتمام بالتوكنات غير القابلة للإتلاف خلال الشهرين الماضيين إلى صرف بعض الاهتمام عن قطاع التمويل اللامركزي، لكن هذا لا يعني أن بعض المشاريع لا تشهد ارتفاعات صعودية.

أحد المشاريع التي استمرت في العمل على توسيع قدرات نظامها البيئي هو كايبر نتورك (KNC)، وهو بروتوكول سيولة على السلسلة يجمع السيولة من مصادر متعددة لتمكين مقايضات التوكنات الفورية على أي تطبيق لامركزي (DApp).

مخطط زوج كايبر مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر KNC ارتفع بنسبة ٥٠٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث ارتفع من ١,٩٣ دولار يوم ١٦ مارس إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٢,٨٩ دولار يوم ١٦ مارس.

التفاؤل ينمو لكايبر ٣.٠

تتمثل القوة الدافعة الرئيسية وراء التفاؤل المتزايد في مجتمع كايبر في الإطلاق القادم لكايبر ٣.٠ والذي "سينقل كايبر من بروتوكول واحد إلى مركز لبروتوكولات السيولة المدفوعة بالغرض والتي تلبي حالات استخدام التمويل اللامركزي المختلفة."

سيتم تنفيذ الإطلاق على مرحلتين يطلق عليهما اسم كاتانا وكايزن. تم التخطيط لمرحلة كاتانا في الربع الأول والربع الثاني من عام ٢٠٢١ وتتضمن إطلاق صانع السوق الديناميكي (DMM) كايبر، وهو الأول لقطاع التمويل اللامركزي الشاب، إلى جانب اقتراح لترقية كايبر داو وKNC.

يعد هذا تطورًا مهمًا لنظام كايبر البيئي حيث ستوفر DMM فوائد لمزودي السيولة وستدعم أيضًا مساهمات السيولة غير المصرح بها من أي شخص وتمنح الوصول إلى هذه السيولة من قبل أي متداول.

يهدف اقتراح ترقية كايبر داو وKNC أيضًا إلى تضخيم قوة حوكمة كايبر داو وإنشاء مصادر متعددة للمرافق وتراكم القيمة لتوكن KNC كوسيلة لتمكين سيولة إضافية وتشجيع الابتكار.

ستساعد مرحلة كايزن على دمج جميع أجزاء نظام كايبر الخارجي معًا لوضع اللمسات الأخيرة على كايبر ٣.٠ ومن المتوقع أن تكتمل بحلول أواخر الربع الثالث.

بدأت بيانات فورتكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية في اكتشاف توقعات صعودية لتوكن KNC يوم ١٥ مارس، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتيكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر KNC. المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

كما هو موضح في المخطط أعلاه، بدأت درجة فورتيكس™ لكايبر نتورك في التحول إلى اللون الأخضر يوم ١١ مارس ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧٧ يوم ١٢ مارس حيث بدأ نشاط التداول لتوكن KNC في الارتفاع. ثم سقطت درجة فورتكس™ في المنطقة الصفراء خلال اليومين التاليين قبل أن ترتفع إلى ٦٤ نقطة يوم ١٥ مارس. كان هذا قبل سبع ساعات تقريبًا من بدء سعر KNC في اختراق السعر بنسبة ٤٠٪ خلال اليومين التاليين.

يمكن أن يحدث دوران القطاع في أسواق العملات المشفرة بسرعة كما يتضح من هوس التوكنات غير القابلة للإتلاف خلال الشهرين الماضيين. وقد أعطت عملية إعادة التركيز هذه الفرصة لمشاريع التمويل اللامركزي لإعادة التجميع ووضع الخطط للمرحلة التالية من التطوير.

فالترقيات إلى شبكة كايبر التي تزيد من ميزات الحوكمة مع إضافة حلول لرسوم الغاز المرتفعة تجعل المشروع في وضع جيد لاعتماده المتزايد بمجرد عودة تركيز سوق العملات المشفرة إلى قطاع التمويل اللامركزي المزدهر.

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