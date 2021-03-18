 شركة تشارمين تشارك في أحدث جنون للعملات المشفرة

لا يقتصر سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف على المقتنيات الرياضية الرقمية وخبراء الفن - إذ تشارك الأسماء التجارية الكبيرة في هذا النشاط أيضًا.

وقد أدرجت شركة تصنيع ورق الحمام "تشارمين" خمسة إصدارات مختلفة من توكنات ورق الحمام غير القابل للإتلاف (NFTP)، للبيع في سوق ريريبل اليوم. تتميز توكنات ورق الحمام غير القابل للإتلاف بلفائف حمام مزينة (وكذلك عادية)، وتتضمن صورًا لعائلة تمائم الدب للعلامة التجارية. وقد صرحت تشارمين أن جميع عائدات مبيعات التوكنات غير القابلة للإتلاف ستذهب إلى منظمة دايركت ريليف غير الربحية، والتي توفر الموارد للمهنيين الطبيين في المناطق المتضررة من الكوارث.

وأضافت الشركة المصنعة لورق الحمام إن كل NFTP سيتم بيعه مع عرض مادي لمستخدمي العملات المشفرة لتعليق العمل الفني في الحمام بجوار ورق حمام حقيقي أكثر قابلية للإتلاف. أعلى عرض على إحدى القطع هو ١ رابد إيثريوم (WETH) في وقت كتابة المقالة، بقيمة تقارب ١٨٠٠ دولار. حتى مع وجود بعض المتاجر التي لا تزال تقيد بيع ورق الحمام، فهذه اللفة تعتبر باهظة الثمن.

تعتبر شركة بروكتر آند غامبل التابعة هي أحدث علامة تجارية رئيسية تقفز إلى مجال التوكنات غير القابلة للإتلاف بعد أسابيع من الإضافات الكوميدية​ إلى جنون العملات المشفرة المتزايد. في وقتٍ سابق من هذا الشهر، أصدرت تاكو بيل توكن غير قابل للإتلاف يعرض شعارها في سوق راريبل. كما ذكر موقع كوارتز الإخباري التكنولوجيا أثناء نشر المقالة نفسها كتوكن غير قابل للإتلاف.