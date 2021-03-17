العملات البديلة تصعد إلى ارتفاعات جديدة بينما يهدف المضاربون على ارتفاع عملة بيتكوين إلى استعادة ٥٧ ألف دولار

تام شمس - الأربعاء 17 مارس 2021 11:50 صباحاً - يستمر سعر بيتكوين (BTC) في التعافي من التصحيح الذي يقل عن ٥٥٠٠٠ دولار، وفي وقت كتابة هذه المقالة، يحاول المتداولون استعادة مستوى ٥٧٠٠٠ دولار كدعم.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن موجة البيع في الصباح الباكر دفعت سعر بيتكوين إلى أدنى مستوى يومي له عند ٥٣١٦٧ دولارًا، وبينما تمكن المشترون المتراجعون من التدخل، فإن الافتقار إلى حجم الشراء يبقي بيتكوين مُعلقة فيما يبدو أنه نطاق ضيق.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

في حين أن سعر بيتكوين يمكن أن يستمر في مواجهة المقاومة العامة في نطاق ٥٦٠٠٠ دولار إلى ٥٨٠٠٠ دولار، لا تزال هناك حالة صعودية قوية حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية خيارات بيتكوين بقيمة ٦,١ مليارات دولار يوم ٢٦ مارس. ووفقًا للمساهم في كوينتيليغراف مارسيل بيشمان، تشير بيانات المشتقات إلى أن انتهاء الصلاحية القادم أكثر فائدة للمضاربين على الارتفاع طالما بقيت بيتكوين أعلى من ٥٢٠٠٠ دولار.

تم تداول إيثريوم (ETH) أيضًا في نمط توطيد منذ أن سجلت أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١٩٥٠ دولارًا يوم ١٣ مارس، ويرى المتداولون المحترفون أن المستوى ١٧٥٠ دولارًا يمثل دعمًا قويًا بعد عمليات إعادة البيع الهبوطية المتعددة خلال الأسبوع الماضي.

العملات البديلة تندفع للأمام بينما يتعافى سعر بيتكوين

شهدت العديد من العملات الرقمية البديلة ارتفاعًا في أسعارها يوم الثلاثاء حيث أثبتت إعلانات الشراكات والإدراج على البورصات أنها محركات فعالة للأسعار.

جاء أكبر إعلان لليوم من كوين بيز برو، والتي كشفت أنها بدأت في قبول التحويلات الواردة من كاردانو (ADA) وستدعم خدمات التداول "في أو بعد الساعة ٩ صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ يوم الخميس، ١٨ مارس، إذا تم استيفاء شروط السيولة".

حققت شركة تيرا (LUNA) أيضًا مكاسب أخرى من رقمين بين عشية وضحاها، حيث ارتفعت بأكثر من ٤٠٪ من أدنى مستوى عند ١٤,٦٠ دولارًا يوم ١٥ مارس إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٢٠,٦٠ دولارًا و١,٤ مليار دولار في حجم التداول.

مخطط زوج تيرا مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

شهد بيزك أتنشن توكن (BAT) أيضًا ارتفاعًا في أسعاره إلى مستوى قياسي جديد عند ١,١٨ دولار حيث يستمر متصفح الويب المستند إلى بلوكتشين في جني فوائد الإعلانات المتعددة، بما في ذلك الاستحواذ على مزود محرك بحث وخطط لدمج وظائف التوكنات غير القابلة للإتلاف ومجمع بورصات لامركزية.

الأسواق التقليدية تتعرض للانهيار مع ارتفاع سندات الخزانة

تراجعت الأسواق المالية العالمية تحت الضغط يوم الثلاثاء مع مبيعات أضعف من المتوقع من الأفراد وارتفاع عائد سندات الخزانة لمدة ١٠ سنوات، والتي أغلقت اليوم على ارتفاع بنسبة ٠,٨٧٪ عند ١,٦٢١.

بعد المستويات المرتفعة القياسية التي تم تسجيلها يوم ١٦ مارس، واجه مؤشرا إس وبي ٥٠٠ وداو انخفاضًا طوال اليوم وأغلقا بانخفاض بنسبة ٠,١٦٪ و٠,٣٩٪ على التوالي. كان مؤشر ناسداك قادرًا على بدء موجة ارتفاع في وقتٍ متأخر من اليوم مما ساعد سعره على الإغلاق عند ٠,٠٩٪.

المحللون يتوقعون نموًا متسارعًا في سوق العملات المشفرة

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

على الرغم من التراجع في سعر كل من بيتكوين وإيثريوم، فإن النظرة العامة لسوق العملات المشفرة تصاعدية حيث تظهر علامات التبني السائد الثابت على أساس يومي.

وتُظهر البيانات أن حاملي العملات المشفرة على المدى الطويل قد قاموا بتجميع بيتكوين في الأشهر الأخيرة، في حين أن المتداولين على المدى القصير واثقون من أن التداول المضارب بالرافعة المالية العالية سيؤتي ثماره. وتشير الزيادة المطردة في تراكم بيتكوين إلى أن السوق الصاعد الحالي لديه مجال واسع للارتفاع.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٧٢٣ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦٠,٨٪.

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