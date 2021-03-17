اندماج بولكادوت يثير ارتفاعًا في أسعار رين وأوشن وسيلر

تام شمس - الأربعاء 17 مارس 2021 11:50 صباحاً - ظهرت بولكادوت (DOT) كواحدة من أفضل شبكات بلوكتشين خلال العام الماضي بفضل تركيزها على تسهيل التشغيل البيني بين الشبكات المنفصلة، وخاصة إيثريوم (ETH).

ونتيجة لارتفاع بولكادوت إلى الصدارة، شهدت المشاريع التي احتضنت مفهوم التشغيل البيني وانضمت إلى نظام بولكادوت البيئي زيادة في أسعار التوكنات خلال الأشهر القليلة الماضية.

رين (REN) وأوشن بروتوكول (OCEAN) وسيلر نتورك (CELR) هي ثلاثة من هذه المشاريع التي قادت الطريق في تسهيل التشغيل البيني عبر السلاسل بين الشبكات، مما أدى إلى زيادات صحية في عدد حاملي التوكنات النشطين وحجم تداول كل مشروع.

زوج رين مقابل تيثر

رين هو بروتوكول بلوكتشين مفتوح تم تصميمه خصيصًا لتوفير إمكانية التشغيل البيني والسيولة بين عدد كبير من شبكات بلوكتشين المنفصلة، بما في ذلك إيثريوم وبيتكوين (BTC) وبولكادوت.

بدأ التعاون مع شبكة بولكادوت في يوليو ٢٠٢٠، عندما تم الإعلان عن شراكة رين مع شبكة أكالا (ACA) للمساعدة في جلب بيتكوين إلى نظام DOT البيئي.

مخطط زوج رين مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

في وقت الإعلان، كان يتم تداول رين بمتوسط ​​سعر ٠,١٥ دولار، ومنذ ذلك الحين ارتفع إلى أعلى مستوى عند ١,٨٠ دولار يوم ٢٠ فبراير حيث ساعدت عمليات التكامل الإضافية مع شبكات بلوكتشين الأخرى مثل دوجكوين وديجيبايت في دفع سعر REN إلى الأعلى.

زوج أوشن مقابل تيثر

بروتوكول أوشن هو نظام إيكولوجي قائم على بلوكتشين يساعد المستخدمين على تحرير قيمة البيانات واستثمارها من خلال إنشاء توكنا تالبيانات، والتي تغلف مجموعات البيانات وتسمح للأطراف الثالثة بإجراء عمليات باستخدام البيانات بطريقة آمنة.

يتيح ذلك للناشرين استثمار بياناتهم مع الحفاظ على الخصوصية والتحكم. وتوفر الشبكة أيضًا للمستهلكين طريقة أسهل للوصول إلى البيانات غير المتوفرة سابقًا.

بدأت المناقشات حول بناء أوشن على قمة بولكادوت في يوليو من عام ٢٠٢٠، وجاء أول تكامل مؤكد يوم ٢٥ يناير ٢٠٢١، عندما أعلنت شركة أوشن عن شراكتها مع شبكة مون بيم (GLMR) التي تتخذ من بولكادوت مقرًا لها للسماح لمستخدمي نظام بولكادوت البيئي بنشر البيانات والمشاركة فيها وشرائها.

مخطط زوج أوشن مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

على مدى الأشهر التالية، تم الكشف عن شراكات جديدة وإعلانات عبر السلاسل، وشرعت أوشن في الارتفاع بنسبة ٢٥٠٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١,٦٩ دولار يوم ٧ مارس.

زوج سيلر مقابل تيثر

شبكة سيلر هي عبارة عن منصة توسعية من الطبقة الثانية مصممة "لجلب تطبيقات تفاعلية وآمنة ومنخفضة التكلفة لكل شبكة بلوكتشين" وفقًا لموقع الويب الخاص بالمشروع. والهدف من المنصة هو تمكين المستخدمين من بناء وتشغيل واستخدام تطبيقات لامركزية قابلة للتطوير "من خلال الابتكارات في تقنيات التوسع خارج السلسلة واقتصاديات العملات المشفرة المتوافقة مع دفعة التحفيز."

تم الإعلان عن تكامل سيلر مع نظام بولكادوت البيئي يوم ١٩ يناير عندما أصدر المشروع نموذج ركيزة القناة الحكومية الذي يدعم توسع الطبقة ٢ والمدفوعات الفورية على بولكادوت.

مخطط زوج سيلر مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

منذ ذلك الوقت، ارتفع سعر سيلر بنسبة ٢٤٠٪ من أدنى مستوى عند ٠,٠١٩ دولار يوم ١٩ يناير إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ٠,٠٦٧ دولار يوم ١٥ مارس حيث تستمر حلول الطبقة الثانية في اكتساب قوة دفع لتقديم بدائل لتكاليف المعاملات المرتفعة على إيثريوم.

مع استمرار تطور السوق الصاعد للعملات المشفرة ومكافحة شبكة إيثريوم مع الازدحام والرسوم المرتفعة، فإن المشاريع ذات الصلة ببولكادوت التي تقدم حلولًا عبر السلاسل ومبادرات في مجالات التمويل اللامركزي والوكنات غير القابلة للإتلاف في وضع جيد لرؤية المزيد من التبني ورفع الأسعار.

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.