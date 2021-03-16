ما هو صندوق مؤشر العملات المشفرة Cryptocurrency Index Fund

يمر سوق العملات المشفرة بمستوى من التنوع والتطور لم يسبق له مثيل في صناعة كانت موجودة فقط منذ عقد من الزمان. سيستمر هذا التحسين مع تزايد تدفقات رأس المال والمزيد من المنظمين الذين يعترفون بالأصول الرقمية كبدائل حقيقية للأوراق المالية والسندات.

بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون إلى بدء تداول عملات البيتكوين اليوم ، هناك خيارات أكثر مما كانت عليه قبل بضع سنوات. هناك أنواع عديدة من صناديق الاستثمار للمساعدة في تنويع محفظتك وضمان عوائد أفضل.

في الموارد المالية السائدة ، تقدم صناديق المؤشرات للمستثمرين طريقة مبسطة ومنخفضة التكلفة للاستثمار في أسهم متنوعة. من الواضح أن الطريقة الدقيقة التي تعمل بها أكثر تفصيلاً ، وهذا ما سنلقي نظرة عليه في هذا الموضوع المفصل.

دعونا نلقي نظرة على ما تستلزمه صناديق المؤشرات قبل التعمق في ما هو صندوق مؤشر العملات المشفرة.

ما هو صندوق المؤشر؟

صندوق المؤشر هو مجموعة فريدة من الأصول التي يمكن للمستثمرين شراؤها كحزمة واحدة. غالبًا ما تشترك الأصول التي يتكون منها المؤشر في شيء مشترك ويتم إعادة موازنتها بانتظام ، على سبيل المثال على أساس شهري أو ربع سنوي. يمكن أن يكون صندوق المؤشر من قطاع فرعي معين. على سبيل المثال ، في العملات المشفرة ، يمكن أن يعتمد صندوق المؤشر على الأصول الرقمية من التكنولوجيا والعلوم أو الرياضة أو حتى الطاقة والمرافق. تعتمد الأموال على الأصول المدرجة وتحاكي أداء المؤشر الأساسي.

من أمثلة المؤشرات في أسواق الأسهم مؤشر Dow Jones الصناعي ومؤشر S&P 500. بامتلاكك لحصة من الصندوق ، فأنت تمتلك بشكل أساسي الأصول الفردية أو الأسهم أو العملات المشفرة التي يتكون منها هذا المؤشر.

بهذه الطريقة ، فإن صندوق المؤشر هو محفظة تمنح المستثمرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول. عادةً ما يكون انتقاء أصول معينة في السوق أمرًا محفوفًا بالمخاطر. لذلك ، يوفر صندوق المؤشر مجموعة من الأصول مثل التي يرتفع بعضها البعض وبعض الانخفاض ، مما يعني أن المستثمرين محميون بشكل عام من صدمات المصدر الواحد.

بشكل عام ، الهدف من صندوق المؤشرات هو توفير انكشاف متنوع وخفض تكاليف التشغيل. تعتمد صناديق المؤشرات عادةً على قواعد أو معايير محددة للبقاء ، بغض النظر عن ظروف السوق.

أكبر صندوق مؤشر في العالم ، Vanguard 500 (VFIAX) ، يتتبع أداء S&P 500 ويعتمد على نسب الأصول للأسهم التي يتكون منها S&P 500. على الرغم من انخفاض قيمة بعض الأسهم ، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بشكل عام فوق العشرين سنة الماضية.

تتمتع صناديق المؤشرات بسجل حافل كاستراتيجية استثمار فعالة طويلة الأجل لأن تكاليف الإدارة المنخفضة مقارنة بصناديق الاستثمار المشتركة النشطة تبرر العائد على مدى فترة طويلة من الزمن.

صناديق مؤشر العملات المشفرة Cryptocurrency Index Fund

يعد سوق التشفير سوقًا ديناميكيًا للغاية. أصبح العالم المالي الآن على دراية بالمهمة الدقيقة المتمثلة في تتبع أسعار البيتكوين ، والتي يمكن أن تخضع لتقلبات كبيرة في غضون أيام أو حتى ساعات. بالنسبة للمستثمرين ، فإن مواكبة أسعار عدد من العملات المشفرة أمر شاق ومضجر للغاية. يتطلب القيام بذلك في الوقت الفعلي مستوى متطلبًا من التفاني والوعي.

يوفر صندوق مؤشر العملات المشفرة طريقة سهلة للاستثمار في أسواق العملات المشفرة ، خاصة للمستثمرين الذين قد لا يكونون على دراية بالجوانب الجوهرية للعملات المشفرة. يقلل الاستثمار في الموؤشرات من ضرورة التخزين الآمن لأصل معين ، والذي ، في حالة عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة ، يمكن أن يكون مهمة معقدة ، ولا يرغب العديد من المستثمرين التقليديين في التعرض لمخاطر التخزين.

يبلغ عمر هذا السوق 11 عامًا فقط ، ومن المفهوم أن الكثير من الناس ليسوا على دراية كاملة بالعوامل التي تحدد الأسعار.

يجب أن يتمتع صندوق مؤشر التشفير بالخصائص التالية:

القدرة على تتبع القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عن كثب باستخدام إستراتيجية ترجيح معقولة من الناحية المثالية ، يجب ألا تشكل أي عملة أكثر من 30% من المؤشر.

الحصول على كمية كافية من السيولة للمستثمرين لاسترداد الأصول الأساسية بسرعة وسهولة.

توفير الوصول حتى للمستثمرين العاديين.

يجب بناء المؤشر من قبل فريق من ذوي الخبرة لتحقيق نتائج ملموسة.

أن يكون لدى المؤشر وصي مؤهل ومستقل 100% من أصولها الأساسية.

أن يكون مؤشرًا متتبعًا قويًا ومتنوعًا بشكل مرضٍ.

رسوم المؤشر يجب أن تكون منخفضة.

أنواع صناديق مؤشرات العملات المشفرة

النشط مقابل الإدارة السلبية

هناك نوعان من صناديق مؤشرات العملات المشفرة: النشطة أو السلبية. المتداولون النشطون يتداولون بنشاط في العملات المشفرة في حين أن السلبية تحتفظ ببعض العملات والرموز المميزة نيابة عنك ، أو تتراكم عليها.

الصناديق التي تدرج كل العملات مقابل التي تدرج ما تختار

تستثمر معظم صناديق مؤشرات العملات المشفرة فقط في العملات المشفرة والرموز ذات القيمة السوقية الأعلى ، على الرغم من أن بعضها يستحوذ على السوق بالكامل. تختلف الطريقة التي يختارون بها الرموز المميزة أيضًا. على سبيل المثال ، كيف يأخذون في الاعتبار القيمة السوقية والسيولة والسعر؟

التي دتار يدويا مقابل التي تدال اليا

تمتلك بعض صناديق مؤشرات العملات المشفرة خيار تحديد ووزن كل عملة مشفرة يدويًا. بينما توجد صناديق اخرى تقوم بإنشاء سلة من العملات المشفرة والرموز نيابة عنك بناءً على العوائد التي تريدها وتوقعاتها.

كيف يعمل صندوق مؤشر العملة المشفرة؟

تمامًا كما هو الحال مع صناديق مؤشرات الأسهم ، فإن صندوق مؤشر العملات المشفرة عبارة عن محفظة من العملات المشفرة المحددة والمصممة كمؤشر سوق مالي. يعتبر صندوق مؤشر العملات المشفرة وسيلة للاستثمار الجماعي في عدد من العملات المشفرة في وقت واحد دون الحاجة بالضرورة إلى شراء عملات معينة.

مثل أي خيار استثماري آخر ، فإن صناديق المؤشرات المشفرة لها مزاياها وعيوبها.

دعونا نلقي نظرة على بعضها:

العيوب

عوائق الاستثمار في المؤشر: عادةً ما تحد صناديق المؤشرات التقليدية من الوصول إلى المستثمرين المعتمدين. في حين أن صناديق التشفير تتنازل في الغالب عن هذا المطلب ، فإن بعضها لديه حد أدنى من الاستثمارات بمبالغ مثل 25000 دولار للاستثمار الأولي ، كما هو الحال مع صندوق مؤشر Bitwise.

عوائد صغيرة في أطر زمنية قصيرة: أموال مؤشر العملات المشفرة ليست شيئًا للقفز إليه إذا كنت ترغب في تحقيق عائد سريع ومغادرة السوق. إنها تعمل بشكل أفضل للمستثمرين الذين ينوون استخدامها كاستثمار سلبي بعوائد طويلة الأجل.

سعر الإدارة: على الرغم من أن صناديق المؤشرات تقلل من تكلفة الإدارة ، فلا تزال هناك رسوم إدارية. Bitwise ، على سبيل المثال ، يتقاضى 2% رسوم إدارة سنوية. تتمتع المجمعات ذات الإدارة الأقل برسوم أقل وتجعلها أقل تكلفة للمتداولين المتكررين وذوي الحجم الكبير.

المزايا

تقليل مخاطر الاستثمار: بفضل تنويع محفظة المستثمر ، تقلل صناديق المؤشرات المشفرة من التعرض لتقلبات معينة في السوق. الاستثمار في عملة مشفرة واحد ينطوي على مخاطر أكبر من إنفاق الأصول المتنوعة. علاوة على ذلك ، فإن حقيقة أن أموال المؤشرات في أيدي خبراء متمرسين تعني أنهم ربما يعتمدون على الخبرة والخوارزميات المتقدمة لتخصيص أصول المحفظة. هذا يترجم بشكل عام إلى ضمان أفضل للعوائد الإيجابية.

الاستثمار المبسط: يعد تتبع أداء عملات معينة في السوق أمرًا مكثفًا للوقت ويتطلب البحث. ترف صندوق المؤشرات هو أنه يتعامل مع الكثير من النفقات العامة الخرقاء ويأخذ هذا التعقيد بعيدًا عن المستثمرين.

انخفاض تكلفة الاستثمار: تعتبر صناديق مؤشر العملات المشفرة أكبر وأكثر نشاطًا من العملات / التوكنات الفردية. في مجال التشفير ، يمكن أن يؤدي إجراء استثمارات فردية إلى تحمل رسوم كبيرة بمرور الوقت. تقدم صناديق المؤشرات رسوم تداول أقل بشكل ملحوظ ، مما يعني أن المزيد من أموالك تظل نشطة في السوق.

الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق مؤشرات العملة المشفرة مختلفة. تعمل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وتتداول خلال اليوم. وفقًا لإعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات ، توفر صناديق الاستثمار المتداولة مزيدًا من السيولة. بالإضافة إلى ذلك ، عادةً ما يكون لديهم عائق أقل للدخول مقارنة بصناديق مؤشر العملات المشفرة ، أو أي نوع من الصناديق المشتركة. على العكس من ذلك ، تتطلب صناديق المؤشرات إدارة أقل من جانب المستثمر يوميًا.

الاستثمار المؤسسي في العملات المشفرة

تجلب صناديق المؤشرات الأساليب التقليدية للاستثمار في العملات المشفرة. هذا يعني دفع رسوم إدارية لشركة لإنشاء محفظة عملات مشفرة ورمزية.

يمكن للمستثمرين تحديد مستوى المخاطرة وأنواع العملات المشفرة الأكثر اهتمامًا بها. هل يفضلون العملات ذات القيمة السوقية المرتفعة أو الرموز الأمنة؟ وكم يريدون تخصيص محفظتهم؟

بشكل عام ، إنها مخصصة للمستثمرين المحترفين – مما يعني عادةً المستثمرين المعتمدين والأشخاص الذين سيدفعون الكثير في رسوم معاملات العملة المشفرة.

كيف تستثمر في صناديق المؤشرات

من الواضح أن صناديق مؤشرات العملات المشفرة تختلف بشكل كبير في هيكل الإدارة ولكن لا يزال لديها سلسلة من القواسم المشتركة. ومع ذلك ، من الأفضل استشارة متخصص في تعقيدات صندوق مؤشر معين قبل القيام باستثمار ، خاصة إذا كان يتطلب الكثير من رأس المال.

يمكن أن يعني الاستثمار في صندوق معين شراء رمز شامل أو المشاركة في اختيار الأسهم التي تتوافق مع تفضيلات محفظتك. ومع ذلك ، عند اختيار صندوق مؤشر أعلى ، يجب عليك البحث عن صندوق يتتبع القيمة السوقية للعملات المشفرة عن كثب نظرًا لمدى سرعة تحرك سوق العملات المشفرة.

علاوة على ذلك ، قد تكون السيولة أحد أهم ما تبحث عنه لأنك يجب أن تكون قادرًا على استرداد قيمة الأصول الأساسية في أسرع وقت ممكن. إذا كنت مستثمرًا صغيرا ، فمن المحتمل أن تبحث عن صندوق يقدم خدمات للمستثمرين العاديين غير المعتمدين.

باختصار ، تعمل صناديق مؤشر العملات المشفرة من أجل المستثمرين الذين يتطلعون إلى تحقيق مداخيل سلبية طويلة الأجل في السوق. بشكل عام ، تقدم صناديق المؤشرات طريقة لتقليل التقلبات والتعرض للمخاطر وتحقيق عائد طويل الأجل.

ومع ذلك ، لا يوجد استثمار خالي تمامًا من المخاطر ، وحتى صندوق المؤشرات يمكن أن يوفر عوائد مخيبة للآمال. صناديق العملات المشفرة لها قواعد مختلفة تمامًا لتناسب الاحتياجات المختلفة. هذا التطور يجعل الحاجة إلى استشارة أخصائي ، خاصة إذا كنت جديدًا ، أكثر أهمية. عند تعلم كيفية بدء تداول العملات المشفرة ، ليس من الحكمة أن تنظر الى الارباح و تبدأ من التداول بدون أي علم. اتخذ خطوات التعلم الأولية الضرورية و تعرف على سوق العملات المشفرة و تاريخه و كيف يتصرف.

الربح من صناديق مؤشرات العملات المشفرة يبقى متواضعا مقارنة مع التداول المباشر في العملات المشفرة، كما ان الخسارة أيضا تختلف بين صناديق مؤشرات العملات المشفرة، و التي قد تحميك هذه الأخيرة من التقلابات العنيفة في سوق العملات المشفرة.

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