منصة التداول الصديقة للعملات الرقمية "إي تورو" تستعد للاكتتاب العام عبر الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بقيمة ١٠ مليارات دولار

تام شمس - الثلاثاء 16 مارس 2021 07:12 مساءً - يبدو أن منصة التداول الصديقة للعملات المشفرة إيتورو تتخذ خطوات حازمة نحو تحقيق هدفها في طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة.

ووفقًا لبيان صحفي صدر يوم الثلاثاء، تجري إيتورو محادثات مع فاينتك أكويزيشن كورب في - وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC)، مملوكة لمصرفي فيلادلفيا المخضرم بيتسي كوهين - نحو اندماج بقيمة ١٠ مليارات دولار.

وتتطلع الشركتان إلى زيادة رأس المال لتصل قيمتها إلى حوالي ٦٥٠ مليون دولار لتسهيل الصفقة. تأتي سوفت بانك فيجن ٢ وشركة فيديليتي للإدارة والأبحاث من بين المستثمرين المقرر أن يشاركوا في زيادة رأس المال.

وبحسب ما ورد تحتفظ فاينتك في أيضًا بحوالي ٢٥٠ مليون دولار كنقد استئماني تم جمعه في ديسمبر ٢٠٢٠. وبالتالي، في انتظار أي عمليات استرداد من مساهمي فاينتك في، ستحتفظ الشركة التي تم تشكيلها من خلال الدمج بـ ٨٠٠ مليون دولار كاحتياطي نقدي صافٍ في ميزانيتها العمومية، وهو مبلغ يقول المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون إنه سيتم تخصيصه لخطط النمو المستقبلية.

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، ترددت شائعات عن أن إيتورو تفكر في إدراج عام في الولايات المتحدة. وفي ذلك الوقت، كانت هناك بعض التكهنات حول اكتتاب عام أولي محتمل قبل نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢١.

تعد إيتورو الآن أحدث شركة في مجال العملات المشفرة تجري محادثات بخصوص الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص في الولايات المتحدة. ففي وقتٍ سابق من عام ٢٠٢١، أفادت التقارير أن منصة العقود الآجلة للبيتكوين (BTC) "باكت" المملوكة لشركة إنتركونتينتال إكستشينج تعمل على تحقيق اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بقيمة ٢,١ مليار دولار.