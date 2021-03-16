منطقة الابتكار التكنولوجي في بيلاروسيا قد تتولى دورًا تنظيميًا لأعمال العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 16 مارس 2021 07:12 مساءً - اقترحت الحكومة البيلاروسية تعيين إدارة مجمّع التكنولوجيا المتقدمة كسلطة إشرافية على بورصات العملات المشفرة والتوكنات الرقمية المحلية، وذلك حسبما أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء نيكولاي سنوبكوف يوم ١٦ مارس.

حيث قال سنوبكوف: "لقد اقترحت الحكومة جعل إدارة مجمّع التكنولوجيا المتقدمة هيئة إشرافية لبورصات العملات المشفرة والتوكنات الرقمية. وقد أيد الرئيس فكرة الحكومة. وأنا أعتقد أن مثل هذا القرار سيُتخذ قريبا".

ووفقًا لسنوبكوف، تحاول الحكومة حاليًا اختيار وكالة حكومية مناسبة للإشراف على منصات العملات المشفرة المحلية بما يتماشى مع قواعد عموم أوروبا.

حيث أوضح سنوبكوف أنه "من المنطقي أن تكون إدارة مجمّع التكنولوجيا المتقدمة هي الأكثر كفاءة، وذلك لأنها تتمتع بأفضل الخبرات في هذا المجال."

وأضاف سنوبكوف: "أنا متأكد من أن إدارة مجمّع التكنولوجيا المتقدمة ستبتكر طرقًا لتسخير التكنولوجيا الرقمية لتعزيز تنمية الدولة داخل الشبكة العالمية لبورصات العملات المشفرة والتوكنات الرقمية".

مجمّع التكنولوجيا المتقدمة في بيلاروسيا هو نظام ضريبي خاص ونظام قانوني لأعمال تكنولوجيا المعلومات في بيلاروسيا يهدف إلى المساعدة في تنمية قطاع التكنولوجيا في البلاد. ووفقًا لسجلات الدولة الرسمية، فإن مجمّع التكنولوجيا المتقدمة في بيلاروسيا هي منطقة داخل جمهورية بيلاروسيا لا تعتبر منطقة اقتصادية حرة أو خاصة ولكنها بالأحرى ولاية قضائية توفر بعض المزايا القانونية والإعفاءات الضريبية لسكانها. وإدارة مجمّع التكنولوجيا المتقدمة هي مؤسسة قانونية مسؤولة عن إدارة أنشطة مجمّع التكنولوجيا المتقدمة.