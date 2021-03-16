مديرٌ تنفيذي في بيتميكس يسلّم نفسه للسلطات في نيويورك، ويقول إنه غير مذنب

تام شمس - الثلاثاء 16 مارس 2021 08:42 صباحاً - قام بن ديلو، وهو أحد المؤسسين والمالكين المشاركين لبورصة مشتقات العملات المشفرة "بيتميكس"، بتسليم نفسه للسلطات الأمريكية في نيويورك.

ووفقًا لبلومبرغ، تم استدعاء ديلو عن بُعد أمام القاضي الأمريكي سارة إل. كيف خلال دعوى يوم ١٥ مارس. وقد دافع بأنه غير مذنب في جميع التهم وأُطلق سراحه بكفالة قدرها ٢٠ مليون دولار.

تنص شروط الكفالة على أنه يُسمح له بالعودة إلى وطنه في المملكة المتحدة وانتظار المحاكمة.

كان استسلام ديلو جزءًا من اتفاق تم التفاوض عليه مع السلطات الأمريكية في فبراير. حث تم تنسيق الشروط مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ودوريات الحدود الأمريكية للسماح لديلو بدخول الولايات المتحدة، على الرغم من تعرض المدعى عليه لحظر سفر من سلطات المملكة المتحدة. وقد صرحت راشيل ميلر، المتحدثة باسم ديلو، قائلة:

"إن التهم الموجهة إلى بن لا أساس لها من الصحة وتمثل تجاوزًا لا مبرر له من قبل السلطات الأمريكية. ينوي بن الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات وتبرئة اسمه في المحكمة".

تم اتهام ديلو وزملائه التنفيذيين في بيتميكس، آرثر هايز وصامويل ريد وغريغ دواير بتشغيل منصة تداول غير مسجلة وانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية من خلال تقديم خدمات غير مرخصة لمواطني الولايات المتحدة.

ديلو هو ثاني تنفيذي في بيتميكس يواجه السلطات بعد اعتقال كبير مسؤولي التكنولوجيا السابقين صمويل ريد في أكتوبر ٢٠٢٠. تم الإفراج عن ريد من الحجز في نفس الشهر بعد تقديم سند بقيمة ٥ ملايين دولار والموافقة على الامتثال لإجراءات المحكمة.

يوجد الرئيس التنفيذي السابق للبورصة، آرثر هايز، حاليًا في سنغافورة ولكنه يتعاون مع السلطات للاستسلام في هاواي يوم ٦ أبريل.