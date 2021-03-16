المستثمرون على المدى الطويل يحتفظون بالعملات، مع ٩٥٪ من تداولات بيتكوين تتضمن "عملات شابة"

تام شمس - الثلاثاء 16 مارس 2021 08:42 صباحاً - وفقًا لبحث أجرته شركة التحليلات على السلسلة "غلاسنود" تم نقل ٩٥٪ من عملات بيتكوين التي تم تغييرها مؤخرًا منذ أقل من ثلاثة أشهر على بلوكتشين.

حيث وجد تقرير "ويك أون تشين" الصادر يوم ١٥ مارس من غلاسنود أن ٥٪ فقط من المخرجات المستهلكة عمرها أكثر من ٩٠ يومًا، مما يشير إلى أن الغالبية العظمى من عملات بيتكوين التي تتحرك على السلسلة هي "عملات معدنية حديثة العهد".

كما وجدت بيانات أخرى من غلاسنود أن العناوين التي كانت تستحوذ على بيتكوين لمدة ثلاث سنوات على الأقل قد زادت بشكل كبير من ممتلكاتها على مدار الستة إلى ١٢ شهرًا الماضية، بينما كان أصحاب المدى القصير يجنون الأرباح منذ بداية عام ٢٠٢٠.

تُعرِّف غلاسنود "المحتفظون بالعملات على المدى الطويل" (LTH)، على أنها محافظ احتفظت بعملة بيتكوين الخاصة بها لأكثر من ١٥٥ يومًا، بينما يتم وصف "حاملي العملات على المدى القصير" (STH) على أنها محافظ تنقل عملات بيتكوين في السلسلة أو تتلقى عملات في غضون ١٥٥ يومًا.

يؤكد التقرير أن المحتفظين بالعملات على المدى الطويل يميلون إلى أن يكون لديهم معرفة أكبر ببيتكوين، مما يؤدي إلى قيامهم بتجميع بيتكوين في الأسواق الهابطة وإفراغ بعضها خلال الأسواق الصاعدة. وأضاف أنه على النقيض من ذلك، من المرجح أن يكون حاملو العملات على المدى القصير إما مشاركين جدد في السوق أو مضاربين على المدى القصير ممن يحركون القيمة بشكل متكرر بين البورصات.

بالأسعار الحالية، وجدت غلاسنود أن ١٠,٨٥ مليون بيتكوين، أو ٥٨٪ من المعروض المتداول من بيتكوين يحقق أرباحًا حاليًا وفقًا لآخر مرة انتقلت فيها إلى السلسلة، في حين أن ٥,٣ مليون بيتكوين حاليًا في ربح وتحتفظ بها محافظ حاملي العملات على المدى القصير.

لاحظت غلاسنود أيضًا أن المحتفظين بالعملات على المدى الطويل يقومون بالفعل بتجميع عملات أكثر مما كانت عليه في دورات السوق السابقة.

حددت شركة التحليلات أيضًا أن عدد الكيانات الجديدة النشطة قد ارتفع مؤخرًا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مما يشير إلى دخول العديد من المستثمرين الأفراد الجدد إلى المجال مؤخرًا.