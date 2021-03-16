المضاربون على ارتفاع بيتكوين يأخذون استراحة بينما ينخفض ​​سعر بيتكوين إلى ما دون ٥٥٠٠٠ دولار

تام شمس - الثلاثاء 16 مارس 2021 08:42 صباحاً - انخفض سعر بيتكوين يوم ١٥ مارس حيث دفع المضاربون على الهبوط السعر مرة أخرى إلى نطاق ٥٠٠٠٠ دولار بعد أيام قليلة من وصول (BTC) إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق فوق ٦١٠٠٠ دولار.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر بيتكوين انخفض إلى ٥٤٦٠٠ دولار، وفي وقت كتابة هذه المقالة، لم يتدخل المشترون لوقف الانخفاض.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

أدت سلسلة من التطورات الأخيرة إلى زيادة عامل الخوف وعدم اليقين والشك (FUD) حول أفضل عملة مشفرة، بما في ذلك شائعات عن حظر الأصول الرقمية المحتمل في الهند والذي من شأنه تجريم امتلاك وإصدار وتعدين وتداول وتحويل العملات المشفرة.

وكإضافة إلى الأخبار السيئة اليوم، وقع اثنان من أهم مشاريع التمويل اللامركزي على باينانس سمارت تشين، وهما بانكيك سواب (CAKE) وكريم فاينانس (CREAM) ضحية لهجوم انتحال DNS سعى إلى خداع المستخدمين لإدخال مفاتيحهم الخاصة على الموقع.

وقد أبلغ كلا المشروعين المستخدمين على الفور بالاستغلال ونصحهم بتجنب تسجيل الدخول حتى يتم حل المشكلة، مع تذكيرهم بالحفاظ على مفاتيحهم الخاصة وعباراتهم الأولية آمنة ومخزنة في وضع عدم الاتصال. عند الإغلاق اليومي، انخفض سعر CAKE بنسبة ٨,٧٪ وانخفض سعر كريم بنسبة ١٤,٣٪ قبل أن يتعافى إلى ١١٠ دولارات عند الإغلاق اليومي.

الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا

على الرغم من انخفاض يوم الاثنين، فإن المتداولين متفائلون بأن بيتكوين ستشهد انتعاشًا سريعًا وتشير دراسة حديثة إلى أنه يمكن استخدام ما يصل إلى ١٠٪ من ٤٠٠ مليار دولار مخصصة للإغاثة من الوباء للمواطنين الأمريكيين لشراء بيتكوين والأسهم.

تأتي علامة صعودية أخرى لبيتكوين من أسواق العقود الآجلة، حيث يشير الرقم القياسي البالغ ٢٢,٥ مليار دولار في الفائدة المفتوحة على العقود الآجلة لبيتكوين إلى أن المضاربين على الارتفاع ما زالوا متفائلين بأن الاتجاه الصعودي الحالي سيستمر.

ووفقًا لتشاد ستينغلاس، رئيس التداول في كروس تاور، لم تكن عمليات البيع في الصباح الباكر مفاجئة بسبب عدة عوامل بما في ذلك السيولة الأقل في عطلات نهاية الأسبوع والتي يمكن أن تؤدي إلى "التصفية في منتجات المقايضة والخيارات عالية الاستدانة التي يتم تداولها خارج الولايات المتحدة" مما أدى إلى تفاقم الحركة الهبوطية.

حيث قال ستينغلاس:

"أضف إلى ذلك حقيقة أن الصين كانت تتداول بشكل ضعيف منذ العام القمري الجديد في كل من أسواق الأسهم والعملات المشفرة، وكذلك عمليات البيع عند أعلى المستويات في نهاية الأسبوع، رغم كونها مخيبة للآمال، ليست مفاجئة بشكل خاص."

تفاؤل التحفيز يؤدي إلى مستويات قياسية جديدة في الأسهم

انتعشت الأسواق المالية التقليدية يوم الاثنين حيث ساعد التفاؤل المحيط بخطة التحفيز الأخيرة البالغة ١,٩ مليار دولار والتي وقعها الرئيس بايدن على تهدئة المخاوف المتعلقة بارتفاع عوائد سندات الخزانة.

أغلق كل من مؤشر إس وبي ٥٠٠ وداو وناسداك اليوم بشكل إيجابي، مرتفعًا بنسبة ٠,٦٥٪ و٠,٥٣٪ و١,٠٥٪ على التوالي. كما سجل كل من مؤشر إس وبي ٥٠٠ وداو أعلى مستويات جديدة على الإطلاق مع إغلاق يوم التداول.

بعض العملات البديلة تتجاهل تحول بيتكوين الهبوطي

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

على الرغم من التحول الهبوطي للأحداث، تمكنت العديد من العملات الرقمية البديلة من المقاومة والارتفاع.

وقد شهدت إنجين (ENJ) ارتفاعًا في سعرها بنسبة ٣٢٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٣,٠٠ دولارات خلال ساعات التداول المبكرة حيث ارتفع حجم العملات البديلة بعد إدراجها في بورصة هوبي.

كما ارتفع نظام التوكن المزدوج لفيتشين (VET) وفيثور توكن (VTHO) حيث أدى ارتفاع الحجم الكبير إلى رفع VET إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,٠٨٢٧ دولار. ارتفع سعر VTHO بنسبة ٣٧٪ إلى ٠,٠١١٩ دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين.

المخطط اليومي لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: كوين٣٦٠

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٧١ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦٠,٩٪