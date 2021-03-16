كوين سنتر: "قاعدة شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية المقترحة تعتبر تهديدًا خطيرًا للخصوصية الشخصية"

تام شمس - الثلاثاء 16 مارس 2021 08:42 صباحاً - بعد أن مددت وزارة الخزانة الأمريكية فترة التعليق لأي شخص للتعبير عن أفكاره بشأن قاعدة العملات المشفرة المقترحة، قدمت مجموعة كوين سنتر المدافعة عن سياسة العملات المشفرة غير الربحية حجة أخرى - وربما نهائية - للمنظمين.

حيث وجهت كوين سنتر تعليقها إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، بشأن القواعد المقترحة التي تتطلب من بورصات العملات المشفرة المسجلة في الولايات المتحدة التحقق من هوية الأشخاص الذين يستخدمون "محفظة غير مستضافة أو مغطاة بأي شكل آخر" لأي معاملة تزيد عن ٣٠٠٠ دولار والإبلاغ عن جميع معاملات العملات المشفرة التي تزيد عن ١٠٠٠٠ دولار. وقد أشارت مجموعة المناصرة إلى الاقتراح على أنه "تهديد خطير للخصوصية الشخصية، والحقوق وفقًا للتعديل الدستوري الرابع ضد البحث دون إذن قضائي، فضلًا عن تهديد كبير لاستمرار الابتكار المسؤول."

وعلى وجه التحديد، قالت كوين سنتر إن معاملات العملات المشفرة لا يجب أن تخضع لنفس المتطلبات مثل تلك التي يواجهها عملاء البنوك بتحويل ١٠٠٠٠ دولار أو أكثر نقدًا. كما تدعي المجموعة أن مطالبة المؤسسات بإنشاء تقرير معاملات العملة (CTR)، لمعاملات العملات المشفرة هو "مراقبة جماعية آلية للمعاملات البريئة".

حيث قالت كوين سنتر إن "أي معاملة تزيد قيمتها عن ٢٠٠٠ دولار لن تكون "ذات صلة بأي انتهاك محتمل للقانون أو اللوائح" وستؤدي إلى طلب تقرير نشاط مشبوه (SAR)، والذي ينطبق بالفعل على معاملات العملات المشفرة اليوم". "أي تقرير معاملات للعملة يتم تقديمه بدون تقرير نشاط مشبوه مصاحب هو، بحكم التعريف، تقرير عن أنشطة مالية خاصة بريئة تمامًا لمواطن أمريكي."

وأضافت المجموعة:

"إذا أصرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية على توسيع نطاق رقابة المراقبة الجماعية بلا إذن، فلا ينبغي لها بأي حال من الأحوال أن تفعل ذلك بطريقة تضر بالتكنولوجيات الجديدة والشركات والأفراد الذين يستخدمونها."

اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية قاعدة محفظة العملات المشفرة لأول مرة في ديسمبر وقالت إن موقعها على الويب مفتوح للتعليقات حتى ٤ يناير. مددت الهيئة التنظيمية لاحقًا هذا الموعد النهائي يوم ١٥ يناير لمدة ١٤ يومًا إضافية حتى آخر تمديد لها - وربما يكون النهائي - حتى ٢٩ مارس.