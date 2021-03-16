مستخدم عملات مشفرة يعرض ١٠٠ ألف دولار مقابل تغريدة لإيلون ماسك حول التوكن غير قابل للإتلاف المقترح

تام شمس - الثلاثاء 16 مارس 2021 02:42 صباحاً - جميع الجوانب العصرية لمجال العملات المشفرة - التوكنات غير القابلة للإتلاف والاعتماد المؤسسي لبيتكوين وغرابة دوجكوين - وجدت منزلًا مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك".

في تغريدة اليوم، ادعى الملياردير أنه سيبيع توكن غير قابل للإتلاف (NFT) لقطعة موسيقية، مع كلمات مستندة إلى الضجة المحيطة بالتكنولوجيا: "لقد تم التحقق منها، وهي مضمونة". يظهر مقطع الفيديو الذي يشغّل الأغنية زوجًا من الأيدي الماسية تحت القمر مع كلاب شيبا إينو - وهي على الأرجح إشارة إلى دوجكوين - بينما تدور.

على الرغم من أن الأغنية تبدو غير متوفرة بعد في أي سوق رئيسي، فقد وجد مستخدمو العملات المشفرة بالفعل طريقة لاختبار قيمتها الظاهرية - عن طريق ترميز التغريدة نفسها.

تُدرج تغريدة ماسك حاليًا على أنها التوكن غير قابل للإتلاف على منصة فاليوبلز، والتي تتيح لمستخدمي تويتر تقديم عرض على النسخ الرقمية لأي تغريدة. بعد أقل من ساعة من كتابة ماسك عن الأغنية، ارتفعت المزايدة من ٣ دولارات إلى ١٠٠٠٠٠ دولار وشملت عروض من WSBChairman ومنسق التوكن غير قابل للإتلاف "لوبيفاي".

في وقت كتابة المقالة، كان أعلى عرض بقيمة ١٠٠٠٠٠ دولار من مستخدم تويتر mondoir - وهو مستخدم بيتكوين في إيران. وهو يزعم أنه لم يحجز أي مبلغ من إيثريوم (ETH) لعرضه - حوالي ٥٣,٨٩ إيثريوم.

حيث قال mondoir: "نحن نعلم جميعًا أن إيلون ماسك لن يبيع أبدًا أو يقبل عرضًا لبيع تغريداته". إن "عرضي لشراء تغريدته كان خطوة إستراتيجية وعلى سبيل المزاح فقط."

على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان ماسك يعتزم إدراج التوكن غير قابل للإتلاف للبيع في سوق مثل نيفتي، فقد يكون العرض مرتبطًا بوثيقة تسلا المقدمة مؤخرًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. حيث قال ماسك إنه سيحتفظ بلقبه كرئيس تنفيذي، لكنه أشار أيضًا إلى نفسه باسم "ملك التكنولوجيا في تسلا".