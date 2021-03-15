الروبوت صوفيا تستعد لبيع أعمال فنية رقمية مرمّزة في توكنات غير قابلة للإتلاف

تام شمس - الاثنين 15 مارس 2021 09:56 مساءً - يوشك مجال التوكنات غير القابل للإتلاف المزدهرة على دخول تجربة توسع آخر، حيث تستعد الروبوت صوفيا لعرض أعمالها الفنية الرقمية المرمّزة في توكنات غير القابلة للإتلاف بالمزاد.

ووفقًا لإعلان يوم الاثنين، سيعقد الروبوت الاجتماعي البشري مزادًا للتوكنات غير القابلة للإتلاف عبر منصة نيفتي غيتواي يوم ٢٣ مارس.

ويقال إن التوكنات غير القابلة للإتلاف الخاصة بصوفيا تستند إلى أعمال الفنانة أندريا بوناسيتو مع آي في غاليري - وهو معرض في لوس أنجلوس - المسؤول عن تنسيق المجموعة.

كجزء من مزاد ٢٣ مارس، سيتم عرض العديد من الأعمال الفنية من مجموعة التوكنات غير القابلة للإتلاف على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بصوفيا وبوناسيتو.

وتعليقًا على العملية الإبداعية وراء أعمال صوفيا المستوحاة من فن بوناسيتو، قال ديفيد هانسون، مبتكر الروبوت صوفيا لكوينتيليغراف:

"لقد قمنا بإدخال أعمال أندريا في الشبكات العصبية الخاصة بصوفيا، جنبًا إلى جنب مع العديد من أحدث لوحات صوفيا. بعد ذلك، أنتجت سلسلة قوية من الصور الجديدة، والتي قدمتها بعد ذلك رقميًا وكضربات فرشاة، والتي رسمتها بيديها."

ووفقًا لهانسون، خلال العملية التكرارية لتطوير الأعمال الفنية، بدأت لوحات صوفيا في تطوير "شخصية فريدة" كان لها صدى أيضًا مع فن بوناسيتو.

من المحتمل أيضًا أن يمثل دخول صوفيا في التوكنات غير القابلة للإتلاف توسعًا في استيعاب الروبوت للعملات المشفرة. ففي عام ٢٠١٩، أعلنت الشخصية البشرية أنها كانت على دراية بالعملات المشفرة ولكنها لا تستخدم العملات الافتراضية.

ووفقًا للإعلان، فإن التوزيع القادم للتوكنات غير القابلة للإتلاف على نيفتي غيتواي هو الأول فقط في سلسلة من المشروعات المتعلقة بالفن الرقمي لصوفيا. ستشترك هاسون روبوتيكس وسينغيولاريتي نت - وهي شركة الذكاء الاصطناعي اللامركزية - في إنشاء صوفيا كولكتيف.

وبالنسبة لهانسون، تعتبر صوفيا كولكتيف خطوة مهمة في إنشاء مجتمع عالمي للتعاون مفتوح المصدر في الفن الرقمي الموجه نحو الذكاء الاصطناعي.