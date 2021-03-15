بيتكوين كانت هي الأصل الأفضل أداءً في العقد الماضي بنسبة ٩٠٠٪

تام شمس - الاثنين 15 مارس 2021 06:49 مساءً - على مدار السنوات العشر الماضية، تفوقت بيتكوين على جميع فئات الأصول بمعامل ١٠ على الأقل.

وقد أشار تشارلي بيليلو، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة كومباوند كابيتال أدفيزرس، إلى أن هذا الإنجاز الذي جمع أداء فئات الأصول الأعلى باستخدام بيانات من واي تشارتس.

ردًا على النتائج، أوضح روبرتو تالاماس، الباحث في شركة مساري، أن بيتكوين أنتجت عائدًا سنويًا قدره ٢٣٠٪ في المتوسط ​​- أي أكثر من ١٠ مرات أعلى من فئة الأصول في المرتبة الثانية.

احتل مؤشر ناسداك ١٠٠ الأمريكي المرتبة الثانية بعائد سنوي قدره ٢٠٪، تليه الشركات الأمريكية الكبيرة - أسهم في الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها والتي تتجاوز قيمتها السوقية ١٠ مليارات دولار - بمتوسط ​​أداء سنوي يبلغ ١٤٪. كانت أسهم الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة هي فئة الأصول الأخرى الوحيدة التي سجلت عوائد سنوية من رقمين على مدى السنوات العشر الماضية، بنسبة ١٢,٩٪.

تظهر البيانات أيضًا أن الذهب حقق عائدًا سنويًا ضئيلًا بنسبة ١,٥٪ منذ عام ٢٠١١، مع وجود خمسة من أصل ١١ سنة الماضية ينتج عنها خسارة للأصل. ووفقًا لأسعار الذهب، انخفض المعدن الثمين بنسبة ٨,٥٪ منذ بداية عام ٢٠٢١، مما أثار استياء منتقد بيتكوين ومستثمر الذهب بيتر شيف.

منذ عام ٢٠١١، تعادل المكاسب التراكمية لبيتكوين نسبة هائلة تبلغ ٢٠ مليون في المائة. كان عام ٢٠١٣ هو العام الأفضل أداءً بالنسبة لبيتكوين، حيث اكتسبت خلاله ٥٥٠٧٪.

وتُظهر البيانات أيضًا أن بيتكوين سجلت خسارة سنوية لمدة عامين فقط من تاريخها، مع انخفاض بيتكوين بنسبة ٥٨٪ و٧٣٪ خلال عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨ على التوالي.

منذ بداية عام ٢٠٢١، ارتفعت بيتكوين بنسبة ١٠٨٪، مع وصول الأسواق إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بما يزيد قليلًا عن ٦١٥٠٠ دولار يوم الأحد ١٤ مارس.