توكنات سلاسل التوريد تشهد مكاسب من ثلاثة أرقام مع تعافي الاقتصاد العالمي

تام شمس - الاثنين 15 مارس 2021 06:49 مساءً - خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت مشاريع بلوكتشين التي تركز على سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية نموًا هائلًا حيث بدأ الجمود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا في التلاشي وتهدأ المخاوف المستقبلية المتعلقة بالوباء العالمي.

وقد استفادت ثلاثة مشاريع لوجستية من تحسن التوقعات الاقتصادية هي أوريجين تريل (TRAC) ووالتون تشين (WTC) ووابي (WABI). منذ أوائل فبراير، شهد كل منها زيادة في سعر توكنها بنسبة تصل إلى ٣٠٠٪.

زوج أوريجين تريل مقابل الدولار مقارنةً بزوج والتون تشين مقابل الدولار مقارنةً بزوج وابي مقابل الدولار على مد يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

زوج أوريجين تريل مقابل الدولار

أوريجين تريل هو نظام بيئي موصوف ذاتيًا مكرس لجعل سلاسل التوريد العالمية تعمل معًا من خلال تمكين تبادل بيانات عالمي وتعاوني وموثوق به.

تم إنشاء المشروع في عام ٢٠١١ بهدف تزويد مستخدمي المؤسسات بالقدرة على تبسيط سلاسل التوريد الخاصة بهم مع ميزات حماية البيانات الإضافية وتتبع العناصر.

حاليًا، يحتوي المشروع على شراكات مع شركات ذات أسماء كبيرة مثل مايكروسوفت ووالمارت وأوراكل.

منذ ١ فبراير، ارتفع سعر أوريجين تريل بأكثر من ٤٧٥٪ من ٠,١٥١ دولار أمريكي إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,٨٦٧ دولار أمريكي يوم ١٢ مارس بفضل العديد من التطورات الرئيسية للبروتوكول، بما في ذلك إدخال التكديس يوم ٩ فبراير.

مخطط زوج أوريجين تريل مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

في ٧ مارس، تدخل المشترون مرة أخرى حيث كانت أوريجين تريل تستعد لإطلاق "أول مخطط للمعرفة اللامركزية متعدد السلاسل في العالم"، والذي سيمكن منصة TRAC من التعامل مع العديد من سلاسل الكتل بما في ذلك بولكادوت (DOT) وإكس داي (STAKE) وأوراكل بلوكتشين.

زوج والتون تشين مقابل الدولار الأمريكي

والتون تشين (WTC) هو بروتوكول آخر يركز على سلسلة التوريد وقد شهد مكاسب كبيرة منذ أوائل فبراير. ارتفع سعر والتون تشين بنسبة ٤٣٦٪ من أدنى مستوى عند ٠,٣٤٣ دولار يوم ١ فبراير إلى أعلى مستوى عند ١,٦٤ دولار يوم ١١ مارس حيث ارتفع حجم التداول من المتوسط ​​اليومي البالغ ٤ ملايين دولار إلى أكثر من ٣٠٠ مليون دولار.

مخطط زوج والتون تشين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

يركز والتون تشين على إنشاء نظام بيئي يجمع بين بلوكتشين وتقنية RFID وإنترنت الأشياء من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية لحالات استخدام سلسلة التوريد.

كان أحد التطورات الرئيسية الأخيرة التي ربما تكون قد بدأت في الارتفاع الحالي لوالتون تشين هي الترقية الناجحة للمركز عبر السلسلة للبروتوكول والذي يتيح التفاعلات بين البيانات على سلاسل الكتل المختلفة، بما في ذلك إيثريوم (ETH) وفابريك.

قدم التحديث أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة التي سيتم تمكينها من خلال بنية سلسلة الوالدين والطفل في والتون تشين، بما في ذلك إنشاء منصة منتجات التوكنات غير القابلة للاستبدال بالإضافة إلى مجموعة من منتجات التمويل اللامركزي مثل التبادل اللامركزي ومنصة تجميع السيولة ومجموعة تأمين.

توضح هذه التطورات الحاجة إلى المشاريع لتوسيع الوظائف لجذب مجموعة واسعة من المستثمرين في مجال العملات المشفرة. ساعدت إضافة قدرات التوكنات غير القابلة للاستبدال والتمويل اللامركزي في جلب طاقة متجددة للمجتمع ورفعت قيمة التوكن.

زوج وابي مقابل الدولار الأمريكي

وابي (WABI) هو نظام إيكولوجي لسلسلة التوريد يربط بين العلامات التجارية والمستهلكين من خلال تمكين التبادل السلس والعادل والسري للمعلومات.

في الشهر الماضي، ارتفع سعر وابي بأكثر من ٣٢٠٪ حيث ارتفع من ٠,٩٥ دولار يوم ١ فبراير إلى أعلى مستوى عند ٠,٣٩٩ دولار يوم ١٢ مارس.

مخطط زوج وابي مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

حاليًا، يستعد البروتوكول لإطلاق حل تسويق جديد للشركات مع التركيز على الأسواق الموجودة في آسيا.

يبدو أن إعادة فتح سلاسل التوريد بعد عام من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-١٩ هو العامل الأكثر أهمية المرتبط بالنجاح المستقبلي لوابي وغيرها من المنصات التي تركز على سلسلة التوريد واللوجستيات.

على مستوى القطاع، كانت قابلية التشغيل البيني مع منصات بلوكتشين الأخرى أحد الدوافع الأساسية للاندفاع في مشاريع سلسلة التوريد في عام ٢٠٢١. مع بدء الاقتصاد العالمي في الانفتاح وإعادة إنشاء سلاسل التوريد، أصبحت المنصات التي تسهل التجارة العالمية تشهد مزيدًا من الارتفاع.

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