الحجم المعلن لبورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية يتجاوز حجم سوق الأوراق المالية في البلاد

تام شمس - الأحد 14 مارس 2021 11:54 مساءً - تجاوز حجم المعاملات في سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية لفترة وجيزة متوسط ​​مبلغ المعاملات اليومية لسوق الأوراق المالية في البلاد يوم الأحد.

ووفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب، بلغ الحجم المجمع على مدار ٢٤ ساعة لبورصات العملات المشفرة الرئيسية في كوريا الجنوبية، أب بيت وبيتهامب وكوين ون وكوربيت، أكثر من ١٤,٦ مليار دولار يوم الأحد. وكان نفس المقياس يوم الجمعة يبلغ حوالي ١٤,٥ مليار دولار على مؤشر أسعار الأسهم المركّب في كوريا (KOSPI)، و١٠ مليارات دولار على عروض الأسعار الآلية لتجار الأوراق المالية الكورية (KOSDAQ).

جاءت الزيادة في الحجم مع ارتفاع سعر ببيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق بأكثر من ٦١٠٠٠ دولار يوم السبت قبل أن ينخفض ​​إلى أقل من ٦٠ ألف دولار مرة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن أحجام التداول التي تظهر على كوين ماركت كاب لا يُعتقد دائمًا أنها دقيقة نظرًا لانتشار تضخم الحجم. وقد قدمت كوين ماركت كاب العديد من المبادرات لمكافحة تضخم بيانات التداول ولكن الأرقام المبلغ عنها أعلى مما شوهد في مساري.