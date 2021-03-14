أحدث تغريدة لإيلون ماسك حول الكلاب لم تدفع دوجكوين بقدر SHIB

تام شمس - الأحد 14 مارس 2021 11:54 مساءً - على الرغم من ارتفاع سعر دوجكوين (DOGE) خلال عطلة نهاية الأسبوع ليتجاوز ٠,٠٦ دولار مرة أخرى، هذه المرة استفاد توكن آخر يعتمد على كلب محبوب من الضجة حول منشورات إيلون ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي.

في تغريدة ليلة السبت، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه سيحصل على كلب من نوع شيبا إينو لأسرته. وكان الكلب - الذي تنتمي سلالته إلى اليابان - في قلب الميم الشهير الذي استند إليه دوجكوين في عام ٢٠١٣. يُظهر الميم الكلب الذي ينظر إلى الكاميرا بتعبير يبدو مرتبكًا حيث يمثل النص العائم مونولوجه الداخلي.

على الرغم من أن تغريدات ماسك قد ساهمت على الأرجح في وصول سعر DOGE إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من ٠,٠٨ دولار في وقتٍ سابق من هذا العام، يبدو أن سعر التوكن لم يتراجع أمام اكتساب الملياردير لحيوان أليف جديد. ربما كان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا يمزح، أو ربما كان يشير أيضًا إلى شيبا إينو (SHIB)، وهو مشروع توكن مختلف.

ووفقًا لبيانات كوين غيكو، ارتفع سعر SHIB بنسبة ٣٠٠٪ في الساعات التي أعقبت تغريدة ماسك:

المصدر: كوين غيكو

قد يكون نشاط ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولًا جزئيًا عن تحريك سعر DOGE في عام ٢٠٢١. وعلى الرغم من أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قام بتأليف سلسلة من التغريدات التي تحمل طابع دوجكوين أمس، إلا أن سعر التوكن لم ينطلق كما حدث في أوائل فبراير، حيث ارتفع ٤,٦٪ في آخر ٢٤ ساعة. ومع ذلك، سجل سعر SHIB أعلى مستوى جديد له على الإطلاق عند ٠,٠٠٠٠٠٠٠٨ دولار قبل أن يتراجع إلى ٠,٠٠٠٠٠٠٠٥ دولار.

من غير الواضح إذا ما كان الملياردير ينوي إضافة شيبا إينو إلى عائلته، أو إذا ما كانت التغريدة محاولة أخرى لضخ سعر بعض التوكنات. كان ماسك قد قال سابقًا إن لديه "كلبًا كبيرًا يُدعى غاتسبي، وكلب صغير يُدعى مارفن ذا مارشان وقطة تدعى شرودنغر".