سعر بيتكوين يرتفع إلى ٦١٨٠٠ دولار يظهر أن المضاربين على ارتفاع بيتكوين يتولون السيطرة بشكل كامل

تام شمس - الأحد 14 مارس 2021 05:42 صباحاً - في ١٣ مارس، سيطر المضاربون على الصعود بالكامل على سوق العملات المشفرة حيث قفز سعر بيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٦١٨٤٤ دولارًا بعد أن دفع ارتفاع الحجم الكبير السعر من خلال المقاومة العامة بالقرب من ٥٨٠٠٠ دولار.

وقد أمضى المحللون الأسبوع في الدعوة إلى تحرك نهائي فوق مستوى ٦٠ ألف دولار، وأظهرت المقاييس الاجتماعية أن الاتجاه الصعودي لبيتكوين استمر في الزيادة حيث أعلن عدد من الشركات والمستثمرين المؤسسيين عن خطط لإجراء عمليات شراء بيتكوين.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تجد بيتكوين نفسها الآن في عالم اكتشاف الأسعار نظرًا لوجود بيانات محدودة متاحة من وجهة نظر التحليل الفني لتحديد المكان الذي قد يتجه السعر إليه بعد ذلك.

تم تسليط الضوء على أحد الأسعار المستهدفة المحتملة في تقرير حديث من المؤسس المشارك في ديسنتريدر "فيليب سويفت"، والذي ينظر الآن إلى درجة امتداد فيبوناتشي ١,٦١٨ (٧٠٠٠٠ دولار) باعتباره مستوى جني الأرباح التالي.

اعتماد العملات المشفرة يستمر في الاتجاه السائد

يمكن العثور على دليل على الاندماج المتزايد بين قطاع العملات المشفرة والصناعة الرئيسية في أحدث الأخبار التي تفيد بأن بورصة FTX في طور الانتهاء من صفقة لرعاية نادي ميامي هيت التابع للاتحاد الوطني لكرة السلة والحصول على حقوق التسمية لساحة الفرق، والتي من المحتمل أن يتم تغيير اسمها إلى ساحة FTX.

بمجرد الانتهاء من الصفقة، ستمثل الصفقة أول شراكة رئيسية مع دوري رياضي أمريكي لمشروع أو منصة عملة مشفرة.

كما لفت الانفجار في شعبية التوكنات غير القابلة للاستبدال انتباه الصحافة السائدة بعد مزاد بيبل الذي حطم الرقم القياسي هذا الأسبوع والذي بلغ ٦٩,٣ مليون دولار. دفع نجاح الحدث عددًا متزايدًا من الفنانين المشهورين لبدء استكشاف مجال التوكنات غير القابلة للاستبدال والفرص التي يوفرها.

اندفاع بيتكوين يثير ارتفاعًا في العملات البديلة

اندفعت العملات البديلة أيضًا مع ارتفاع بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق. تفوق ديسنترالاند (MANA)، وهو مشروع يركز على الواقع الافتراضي والألعاب، على المجال مع مكاسب بنسبة ٨٩٪ بسعر ١,١٩ دولار.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

شهدت غالبية العملات الرقمية ذات رؤوس الأموال الصغيرة مكاسب من رقمين وحتى العملات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل آيف وبيتكوين كاش (BCH) ارتفعت بنسبة ١٠,٨٤٪ و١٤٪ على التوالي.

ارتفعت إيثريوم (ETH) أيضًا بنسبة ١٣٪ لتصل إلى ١٩٣٣ دولارًا أمريكيًا حيث يحاول المضاربون على الصعود أن يرفعوا السعر إلى أعلى مستوى حالي على الإطلاق عند ٢٠٤٣ دولارًا

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٨٤ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦٢,١٪.

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