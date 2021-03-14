بورصة FTX التابعة لسام بانكمان فرايد تشتري حقوق تسمية ساحة لعب ميامي هيت

تام شمس - الأحد 14 مارس 2021 02:42 صباحاً - وفقًا لتقرير صادر يوم أمس من ميامي هيرالد، تستعد بورصة FTX للعملات المشفرة لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة لرعاية منزل فريق الرابطة الوطنية لكرة السلة "ميامي هيت" - وهي خطوة ستمنح البورصة حقوق تسمية حصرية لساحة اللعب ١٩٦٠٠.

تقترب مقاطعة ميامي ديد من توقيع شركة للعملات المشفرة لتحل محل شركة الخطوط الجوية الأمريكية بصفتها الراعي لحقوق التسمية لساحة وسط مدينة ميامي هيت، وفقًا لعدة مصادر - وهي صفقة من شأنها أن تقدم الرابطة الوطنية لكرة السلة مكانها الأول المرتبط بعملة بيتكوين وغيرها من العملات الإلكترونية"، حسبما جاء في التقرير.

وأشارت صحيفة هيرالد أيضًا إلى أن "المعلومات القليلة على الإنترنت" تشير إلى أن FTX تستعد لهذه الخطوة، مع تسجيل مجال الإنترنت "ftxarena.com"، فضلًا عن شراء أسماء حسابات الوسائط الاجتماعية FTXarena.

تشير التقارير من عام ٢٠١٩ إلى أن المقاطعة كانت في السوق لراعي جديد، وتأمل في إعادة تسمية الساحة بحلول عام ٢٠٢٠. دفعت شركة الخطوط الجوية الأمريكية سابقًا ٢ مليون دولار سنويًا لرعاية الساحة.

يبدو أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى تعميم العملات المشفرة والتمويل اللامركزي من أعمال واستثمارات سام بانكمان فرايد.