مشروع مون كاتس الخامل منذ فترة طويلة يقود هوس التوكنات غي القابة للاستبدال إلى القمر

تام شمس - الأحد 14 مارس 2021 12:48 صباحاً - نظرًا لأن وفرة مشاريع التوكنات غير القابلة للاستبدال التي تم إنشاؤها بواسطة الخوارزميات تؤدي إلى خفض فرق سعر الندرة الرقمية، فقد أصبح التاريخ الرقمي وكونك من بين "الأوائل" مصدرًا أكثر موثوقية للقيمة. نتيجة لذلك، يتم اكتشاف المشاريع التي تم نسيانها منذ فترة طويلة بواسطة المحققين على السلسة، والأمس ربما يكونون قد أصابوا الهدف في أكبر اكتشاف لهم حتى الآن.

في الساعة ٧ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم ١٢ مارس، نشر مستخدم تويتر وجامع التوكنات غير القابلة للاستبدال "ETHoard" موضوعًا قصيرًا حول ما قد حل بثاني مشروع للمقتنيات غير القابلة للاستبدال تم إطلاقه على إيثريوم، مون كاتس.

وفقًا لإيثر سكان، يبلغ عمر عقد مون كاتس ريسكيو ١٣١٠ يومًا، وقد تمت كتابته لأول مرة إلى إيثريوم في ٠٩ أغسطس ٢٠١٧. وهذا يعني أن مون كاتس يسبق كريبتو كيتيز، مشروع التوكنات غير القابلة للاستبدال الذي يُنسب إليه الفضل في تعميم مفهوم التوكنات غير القابلة للاستبدال على نطاق واسع، بمدة ثلاثة أشهر، وبالمثل فهو أصغر بلمسة من كريبتو بانكس، وهو مشروع التوكنات غير القابلة للاستبدال للعمالقة على إيثريوم. سرعان ما بدأ المستخدمون في معرفة كيفية التفاعل مع العقود يدويًا عبر إثر سكان، حيث إن واجهة موقع الويب قد انتهت منذ فترة طويلة. ظهر أول مون كات تم تعدينه خلال ٩٩٢ يومًا إلى الحياة الرقمية الساعة ٢:٥٢ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق.

وفي ذلك الوقت، أفاد المستخدمون أن تكلفة التفاعل مع عقد "إنقاذ" القطط تراوحت بين ٥٠ دولارًا و٢٠٠ دولار (يتوقع البعض أن أسعار الغاز ارتفعت بسبب الطلب على تعدين مون كات)، وارتفعت تكلفة تغليفها حتى يمكن إدراجها في سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال "أوبن سي" لما يزيد عن ٢٠٠ دولار. تم سك جميع القطط البالغ عددها ٢٥٦٠٠ في غضون ساعات قليلة.

ارتفع السعر الأساسي للقطط في أوبن سي إلى ٠,٨ إيثريوم في وقت كتابة المقالة - مع صافي ربح للقطط يصل إلى ١٠٠٠ دولار تقريبًا لكل قطة. كان هناك نشاط بقيمة ٧١٥ إيثريوم، مما دفع بالمشروع إلى قمة لوحات المتصدرين المتنوعة، وظهرت بالفعل واجهات أمامية جديدة مبنية من قبل المجتمع.

وقد شبّه البعض القصة الرائعة كشكل من أشكال علم الآثار الرقمي، حيث وجد الباحثون عن الكنوز تاريخًا ضائعًا منذ زمن طويل:

حيث قال جامع مون كات "إلمو": "في رأيي، ما شهدناه بالأمس هو المكافئ الرقمي لاكتشاف القطع الأثرية التاريخية". "في حين أن هذا قد يبدو مبالغًا فيه في الوقت الحالي، أعتقد أن التاريخ سوف ينظر إلى الوراء على هذه القطع الفنية التي تبدو بدائية على أنها الخطوات الأولى في ريادة النمو في الفنون الرقمية."

كان إلمو ينشر إحصاءات وسجلات غريبة للبصمة الرقمية لمون كات ريسكيو، بما في ذلك مؤشر ترابط ريديت حيث قال المستخدمون إن تكلفة سك قطة واحدة كانت ٥٠ سنتًا. ويشير أيضًا إلى أن المشروع هو مثال نادر على "إطلاق عادل" حقًا حيث كان العقد متاحًا ومفتوحًا للجمهور لسنوات قبل أن ينتشر الأمر بين المجتمع وينفجر في شعبيته.

مون كاتس ليس المشروع الوحيد الذي عثر عليه المؤرخون والمستكشفون الباحثون عن الذهب الرقمي في الأيام الأخيرة، فقد كانت هناك جهود لإنعاش المشاريع الأخرى التي وجد المجتمع أنها لا تحظى بالتقدير. حيث شهد الجامع والمطور نيت هارت عرضًا مفاجئًا في مشروع تشين فيسز الخاص به، وهو أحد أقدم مشاريع التوكنات غير القابلة للاستبدال التي تحتوي على جميع البيانات الوصفية ذات الصلة على السلسلة في وقتٍ سابق من هذا الشهر، بعد شهور من الركود النسبي.

يتحول السؤال الآن إلى ما هي العقود الأخرى المفقودة منذ فترة طويلة التي تنتظر إعادة إحيائها على إيثريوم؟