سعر بيتكوين يصل إلى ٦٠ ألف دولار بعد نجاح المضاربين على الصعود في دفعه عبر مجموعة مقاومة رئيسية

تام شمس - الأحد 14 مارس 2021 12:48 صباحاً - بلغ سعر بيتكوين (BTC) ٦٠ ألف دولار لأول مرة يوم ١٣ مارس حيث بدأ استمرار الارتفاع الذي طال انتظاره لسعر بيتكوين.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار لمدة ساعة (بيتستامب). تريدينغ فيو

بيتكوين تسجل مستوى سعر تاريخي آخر

تتبعت البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو زوج بيتكوين مقابل الدولار حيث تجاوز الزوج أخيرًا المستوى التاريخي بعد عدة أسابيع من التصحيحات المعتدلة وفترات التوحيد.

وقد قضى المضاربون على الصعود وقتًا طويلًا في طي النسيان حيث اختبرت بيتكوين أعلى مستوياتها السابقة على الإطلاق عند ٥٨٣٥٠ دولارًا بشكل متكرر، مع منطقة مقاومة كبيرة أسفل التقدم البطيء.

في النهاية، انتصر التفاؤل، وحققت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية أحدث إنجاز لها.

الطريق الطويل حتى عقبة أسعار جديدة

تزايدت التوقعات بالوصول إلى ٦٠٠٠٠ دولار وما فوق بشكل مطرد خلال الأيام الأخيرة. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، كان المحللون المحترفون وكذلك المتداولين مستعدين للإعلان عن نهاية حركة السعر الجانبية السابقة لبيتكوين حيث أشارت المؤشرات لصالح المضاربين على الارتفاع.

ويعمل سرد المقاييس الصحية على السلسلة جنبًا إلى جنب مع الدعم الإيجابي من المؤسسات على تعزيز الثقة. الآن وقد وصل سعر بيتكوين إلى مستوى ٦٠ ألف دولار، حدد العديد من المحللين أهدافهم على منطقة ٧٢ ألف دولار، تليها ١٠٠ ألف دولار.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,١١٨ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦١,٩٪.