تأثير كوين بيز والأساسيات القوية يدفعان بوليغون (MATIC) وسكيل لأعلى

تام شمس - السبت 13 مارس 2021 11:49 صباحاً - في الأسواق الصاعدة السابقة، كان الإدراج على كوين بيز أحد أكثر العوامل المحركة للأسعار ثباتًا لمشاريع العملات المشفرة، وهي ظاهرة أصبحت تُعرف باسم "تأثير كوين بيز".

وقد أثبت الإعلان الأخير عن إضافة بوليغون (MATIC) وسكيل (SKL) وسوشي سواب (SUSHI) إلى البورصة وبدء التداول في ١١ مارس أن تأثير كوين بيز لا يزال قويًا حيث شهدت التوكنات حجم تداول قياسي وتحركات أسعار مكونة من رقمين منذ حدوث الإدراج.

مخطط زوج MATIC/USDT مقابل زوج SKL/USDT مقابل زوج SUSHI/USDT على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن SKL كانت المستفيد الأكبر من تأثير كوين بيز، حيث زادت أكثر من ٢٠٠٪ منذ الإعلان في ٩ مارس، في حين نمت MATIC بنسبة ٨٨٪ واكتسبت SUSHI نسبة متواضعة قدرها ٧٪.

زوج سكيل مقابل تيثر

تصف سكيل نفسها بأنها "شبكة مرنة" تم تصميمها لتحقيق قابلية التوسع لشبكة إيثريوم (ETH) من خلال تعزيز قدرة المعاملات وتقليل زمن الوصول كطريقة لضمان إجراء المدفوعات بأقل تكلفة ممكنة.

ووفقًا لموقع الويب الخاص بالمشروع، يمكن تشغيل عقود سوليديتي الذكية "أسرع بآلاف المرات بجزء بسيط من تكلفة الشبكة الرئيسية" والمنصة مناسبة تمامًا لخدمات الألعاب وتدفق المحتوى التي تتعثر بسبب الازدحام على شبكة إيثريوم الرئيسية.

مخطط زوج سكيل مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

ظهر الازدحام وتكاليف المعاملات المرتفعة على إيثريوم مرة أخرى كمشكلة مهمة في مجتمع العملة المشفرة على مدار الشهرين الماضيين حيث أدى إغراء التمويل اللامركزي والتوكنات غير القابلة للاستبدال إلى زيادات كبيرة في نشاط الشبكة ورسوم الغاز.

زوج بوليغون مقابل تيثر

حققت بوليغون (MATIC) إنجازات كبيرة حتى الآن في عام ٢٠٢١، مع كون قائمة كوين بيز هي العامل الأحدث الذي عزز سعر العملة البديلة.

تشمل التطورات المهمة السابقة تغيير العلامة التجارية من ماتيك إلى بوليغون، والذي تم تنفيذه حيث تمحور المشروع نحو أن يصبح "بولكادوت لشبكة إيثريوم"، من خلال التركيز على توفير إمكانية التشغيل البيني مع شبكات بلوكتشين المنفصلة إلى النظام البيئي إيثريوم.

منذ تغيير العلامة التجارية، تم دمج العديد من المشاريع مع حل الطبقة ٢ أو الانتقال إليه والذي يوفر تكاليف معاملات منخفضة بشكل كبير وأوقات تأكيد أسرع.

مخطط زوج بوليغون مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

ارتفع سعر MATIC بنسبة ١٥٠٪ منذ إعلان إدراج كوين بيز، وفي ١٢ مارس، شهد سعر العملة البديلة ٢,٦ مليار دولار في حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة.

بدأت بيانات فورتكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية في اكتشاف توقعات صعودية لتوكن MATIC يوم ٦ مارس، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتيكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر MATIC. المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

كما هو موضح في المخطط أعلاه، سجلت درجة فورتيكس™ أعلى مستوى لها يوم ٦ مارس، قبل ثلاثة أيام من الإعلان عن قائمة كوين بيز. بعد التراجع إلى أدنى مستوى عند ٤٨ يوم ٨ مارس، ارتفعت درجة فورتيكس™ إلى أعلى مستوى عند ٨٩، قبل يومين تقريبًا من ارتفاع السعر إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

زوج سوشي مقابل تيثر

كانت سوشي سواب (SUSHI) هي العملة الثالثة المدرجة في كوين بيز هذا الأسبوع وقد تلقت استجابة أكثر هدوءًا على الرغم من أن سوشي سواب هي واحدة من أفضل البورصات اللامركزية ولديها حاليًا ٤,٢١ مليارات دولار مقفلة في بروتوكولها.

مخطط زوج SUSHI/USDT على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

كان SUSHI قد شهد سابقًا نمو سعره بنسبة ٦٧٥٪ في عام ٢٠٢١، من أدنى مستوى عند ٢,٦٩ دولار يوم ١ يناير إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٢٠,٥٧ دولارًا يوم ٢ مارس، لذلك ليس من غير المتوقع تمامًا أن يكون سعره أقل استجابة لإعلان الإدراج في كوين بيز.

تتمثل علاقة واحدة ملحوظة بين المشاريع الثلاثة التي تمت مناقشتها في تقديم حلول للمشكلات الحالية التي تعاني منها شبكة إيثريوم.

ففي حين أن تأثير كوين بيز قد يكون قد ساعد في إطلاق مكاسب الأسعار الأخيرة لكل مشروع، فإن الاحتياجات الأكبر لمجتمع العملة المشفرة والحلول التي تقدمها هذه البروتوكولات قد وضعت MATIC وSKL وSUSHI في وضع جيد لرؤية المزيد من الارتفاع مع استمرار المشاركة النشطة في النظام البيئي للعملات الرقمية لارتفاع.

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