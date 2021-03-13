بوتيرين يساعد في وضع استراتيجية ضد احتمال هجوم ٥١٪ على إيثريوم

تام شمس - السبت 13 مارس 2021 11:49 صباحاً - اقترح مطورو إيثريوم مؤخرًا تغييرًا في الشبكة يسمى مقترح تحسين إيثريوم-١٥٥٩ - وهو اقتراح يهدف إلى مكافحة رسوم المعاملات المتزايدة للشبكة. ومن المتوقع أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ في يوليو من هذا العام، وسترسل جزءًا من رسوم كل معاملة إلى شبكة إيثريوم نفسها. ثم يتم حرق إيثريوم المخصص بهذه الطريقة، مما يقلل من عدد العملات المتداولة.

وسيؤدي هذا التغيير أيضًا إلى تقليل مقدار المكافآت التي يحصل عليها القائمين بالتعدين في الشبكة، مما يؤدي إلى احتجاج البعض على هذه الخطوة. منذ ذلك الحين، بدأت مجموعة كبيرة من المعترضين إلى التشجيع على الاستيلاء على الشبكة الظاهرية، الأمر الذي قد يهدد أمن الشبكة. ومع ذلك، لا يبدو أن المجموعة تنوي الإطاحة بإيثريوم، وتصر على أنها ترغب فقط في إظهار جدوى مثل هذا الهجوم. استجاب بوتيرين وغيره من مطوري إيثريوم منذ ذلك الحين من خلال التخطيط لجهود دفاعية.

حيث قال بوتيرين: "إن الهدف من هذه الوثيقة هو وصف آلية يمكن من خلالها أن يحدث الدمج بسرعة، مع القليل من التعديلات على عملاء ethpow أو بيكون". كما ستؤدي هذه الخطوة بشكل أساسي إلى نقل الشبكة إلى إيثريوم ٢.٠ بشكل أسرع من المتوقع.

حيث قال منشور مدونة من ستيتوس يوم ١٢ مارس، مشيرًا إلى الإطار الذي كتبه بوتيرين إن "مجتمع إيثريوم قد نظم حلولًا محتملة لهذا الهجوم المحتمل بنسبة ٥١٪، مع قيادة فيتاليك". وأضاف المنشور أن "فيتاليك يصف كيف يمكن لإيثريوم إجراء "دمج سريع" من خلال الانتقال السريع من إثبات العمل إلى إثبات الحصة مع تغييرات محدودة مطلوبة لعملاء إيثريوم".

كذلك علق قائم بالتعدين يُعرف باسم "Bits Be Trippin" خلال مقطع فيديو على يوتيوب يوم ٩ مارس قائلًا إن "جزء من عرض المخاطر هنا هو عدم مهاجمة الشبكة، بل هو إظهار أن إسقاط القوة ممكن".

يعتبر إيثريوم ٢.٠ جهدًا موسعًا يتطلع إلى نقل الشبكة من إثبات العمل (PoW)، إلى إثبات الحصة (PoS)، وإجماع التعدين - وهو مسعى ظل قيد العمل لسنوات.

من شأن إطار عمل بوتيرين الذي اقترحه مؤخرًا تسريع انتقال إجماع التعدين للشبكة، واختيار العمل على مكامن الخلل وتفاصيل النظام بعد وقوع الحقيقة، كما تم تفصيله في منشور ستيتوس. ويمكن أن يمهد الدمج الطريق لتطوير أكثر سلاسة على إيثريوم ٢.٠، وفقًا لما جاء في المنشور و بوترين.

أشارت مدونة ستيتوس إلى أن جماعة معارضة مقترح تحسين إيثريوم-١٥٥٩ قد حشدت بالفعل من الناحية الفنية ما يكفي من القوة لشن هجومها بنسبة ٥١٪، استنادًا إلى صفحة الويب الخاصة بالمجموعة في وقت منشور المدونة.