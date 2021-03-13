بيع العملات البديلة بعد عدم ثبات سعر بيتكوين بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٥٨ ألف دولار

تام شمس - السبت 13 مارس 2021 11:49 صباحاً - يستمر التفاؤل في الانتشار بين أرجاء قطاع العملات المشفرة حيث ساعدت المكاسب الأخيرة في بيتكوين (BTC) على دفع تقييم العملة المشفرة ذات التصنيف الأعلى لتتجاوز الوون الكوري الجنوبي.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر بيتكوين شهد موجة بيع في الساعات الأولى دفعت السعر إلى ٥٤٩٤٨ دولارًا قبل أن يعود المضاربون على الصعود ليدفعوا السعر مرة أخرى لفترة وجيزة فوق ٥٧٠٠٠ دولار.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

بغض النظر عن حركة سعر بيتكوين، فقد أعرب المستثمرون المؤسسيون باستمرار عن اهتمامهم ببيتكوين. حيث أعلنت شركة مايروستراتيجي اليوم عن شرائها ٢٦٢ بيتكوين أخرى بمتوسط ​​سعر ٥٧١٤٦ دولارًا، وبذلك يصل إجمالي مقتنيات الشركة إلى ٩١٣٢٦ بيتكوين.

ووفقًا لديفيد ليفتشيتز، كبير مسؤولي الاستثمار في إكسو ألفا، فإن كيفية أداء السعر خلال الأيام القليلة المقبلة "ستظهر إذا ما كانت بيتكوين جاهزة للوصول إلى مستويات عالية جديدة أو إذا ما كان التراجع في طريقه".

إذ أشار ليفتشيتز إلى أن سعر بيتكوين قد انخفض قليلًا يوم الجمعة بعد توقف "بضع نقاط أساس فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق"، ويرجع ذلك على الأرجح إلى جني الأرباح "من قبل أولئك الذين استحوذوا على مكاسب بنسبة ١٠٪ من ٤٥٠٠٠ دولار إلى ٥٧٠٠٠ دولار".

تشمل المؤشرات الصعودية للبيتكوين التي حددها ليفتشيتز اهتمامًا من المشترين المؤسسيين حول مستوى ٤٥٠٠٠ دولار وحزمة التحفيز التي تم تمريرها مؤخرًا من الرئيس بايدن والتي وفقًا له "قد تذهب مباشرة إلى شراء العملات الرقمية".

كذلك اعترف ليفتشيتز أنه على الرغم من أن سعر بيتكوين في اتجاه صعودي طويل الأجل، كانت هناك بعض الأسباب لتوقعات أكثر هبوطًا على المدى القصير. فهناك عدد قليل من العوامل التي يجب مراعاتها وهي موسم الضرائب الأمريكي القادم والتي قد تدفع بعض المستثمرين إلى بيع بعض ممتلكاتهم كوسيلة لجمع الأموال لدفع الضرائب على الأرباح المحققة خلال السنة المالية ٢٠٢٠.

هناك عامل هبوطي آخر على المدى القصير حدده ليفتشيتز وهو التأثير غير المباشر المحتمل الذي يمكن أن ينجم عن بيع الأصول التقليدية.

بشكل عام، خلص ليفتشيتز إلى أنه:

"من المحتمل أن يكون هناك توحيد جانبي على المدى القصير قبل الاختراق المحتمل لمستوى قياسي جديد إذا كان التراجع ثابتًا كما هو موضح أعلاه."

المستثمرون يقفزون دون تفكير إلى التوكنات غير القابلة للاستبدال

تظل التوكنات غير القابلة للاستبدال هي الموضوع الساخن المهيمن في مجال العملات المشفرة.

كانت تشيليز (CHZ) هي نجم الاختراق اليوم حيث ساعد حجم التداول البالغ ٥,٥٥ مليارات دولار على مدار ٢٤ ساعة في رفع توكن منصة مشاركة المعجبين القائمة على بلوكتشين بنسبة ٨٢٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,٥٩ دولار.

مخطط تشيليز مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

بدأت بيانات فورتكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية في اكتشاف توقعات صعودية لتوكن CHZ يوم ١٠ مارس، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتيكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر CHZ. المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

كما رأينا في المخطط أعلاه، ارتفعت درجة فورتيكس™ من مستوى منخفض بلغ ٤٩ يوم ٨ مارس إلى أعلى مستوى عند ٨٤ يوم ١٠ مارس، أي قبل ٢٤ ساعة تقريبًا من ارتفاع السعر بنسبة ١٧٥٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق خلال اليومين التاليين.

كانت مشاريع التمويل اللامركزية في مرحلة التوحيد مؤخرًا بعد تحقيق مكاسب كبيرة في الشهرين الأولين من عام ٢٠٢١ حيث تستكشف منصات التمويل اللامركزي والبورصات اللامركزية الرئيسية خيارات مثل السلاسل المتشابكة وحلول الطبقة الثانية كطريقة للهروب من تكاليف المعاملات المرتفعة على إيثريوم (ETH).

يعتبر بوليغون (MATIC) وسكيل (SKL) حلين لتوسيع نطاق إيثريوم تفوقا في الأداء على نظرائهما من العملات البديلة هذا الأسبوع بعد أن شهد كلا التوكنين ارتفاعًا بنسبة ١٠٠٪ تقريبًا بعد إدراجهما في كوين بيز يوم ٩ مارس.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

بشكل عام، تعرض سوق العملات المشفرة لبعض الضغوط مع بدء عطلة نهاية الأسبوع. ومن المرجح أن يكون التراجع نتيجة توقف ارتفاع سعر بيتكوين بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق بدلًا من كونه علامة على تغيير الاتجاه، ولكن مع ذلك، انخفضت غالبية العملات الرقمية ذات رؤوس الأموال الكبيرة بنسبة ٢٪ إلى ١٠٪.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٧١ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦٢٪.

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