ألميدا ريسرش تستثمر ٢٠ مليون دولار في ريف فاينانس

تام شمس - الجمعة 12 مارس 2021 08:55 مساءً - بعد الاستثمار في تطبيق السفر مابس.مي وبروتوكول التمويل اللامركزي أوكسجين، ستضع ألميدا ريسرش ٢٠ مليون دولار في ريف فايانس، منصة التمويل اللامركزي التي تتخذ من بولكادوت مقرًا لها.

ووفقًا لريف فاينانس، ستشتري ألميدا ريسرش ما قيمته ٢٠ مليون دولار من التوكنات الأصلية للشركة، REEF - تقريبًا ٥٢٨ مليون بالسعر الحالي البالغ ٠,٠٣٧٨٧ دولار. وبحسب ما ورد، سيسمح الاستثمار للشركتين بالتعاون في التكنولوجيا والاستراتيجية "في المستقبل القريب". أضاف الرئيس التنفيذي لشركة ريف "دينكو مانشيسكي" أن الأموال الإضافية ستساعد الشركة على تطوير تطبيقات التمويل اللامركزي لريف بلوكتشين.

يأتي مبلغ ٢٠ مليون دولار في ريف بعد استثمار ٤٠ مليون دولار في منصة الإقراض أوكسجين ومقرها سولانا و٥٠ مليون دولار في مابس.مي، وهو تطبيق للسفر ورسم الخرائط مع أكثر من ١٤٠ مليون مستخدم حول العالم. مع ريف، قالت ألاميدا إنها تهدف إلى المزيد من عمليات الدمج عبر السلاسل مع سيروم ورايديوم على سولانا.

أصبح ريف أول مشروع قائم على بولكادوت يتم طرحه لأول مرة على باينانس لانش بول في ديسمبر. منذ بداية العام، ارتفع سعر REEF بأكثر من ١٥٠٪ من ٠,٠١٤٩٥٤ دولارًا أمريكيًا إلى ٠,٠٣٧٨٠٨ دولارًا أمريكيًا في وقت كتابة المقالة.