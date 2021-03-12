منصة العملات المشفرة "فالكون إكس" تجمع ٥٠ مليون دولار على خلفية التبني المؤسسي

تام شمس - الجمعة 12 مارس 2021 02:41 صباحاً - جمعت فالكون إكس، وهي بورصة للعملات المشفرة تركز على المستثمرين المؤسسيين، ٥٠ مليون دولار من تايغر غلوبال وبي كابيتال غروب - مما يسلط الضوء مرة أخرى على أن الأصول الرقمية أصبحت أكثر انتشارًا.

لم تحدد فالكون إكس كيفية توزيع الأموال، ولكن إذا كان الأمر مشابهًا لجمع التبرعات السابقة، فمن المرجح أن تذهب الأموال نحو تطوير الأعمال.

جمعت فالكون إكس ١٧ مليون دولار في مايو ٢٠٢٠ لتمويل العديد من مبادرات النمو، بما في ذلك إضافة بنية تحتية جديدة وتوسيع عروض منتجاتها. وفي ذلك الوقت، أخبرت فالكون إكس كوينتيليغراف أنها تستخدم علم البيانات لتوفير بيئة تداول أكثر تنافسية للمستثمرين المحترفين.

بالإضافة إلى تايغر غلوبال وبي كابيتال غروب، فإن فالكون إكس مدعومة من قبل لاعبين رئيسيين مثل أكسيل وكوين بيز فنتشرز وإيفون فنتشرز، وهي شركة رأس مال مغامر لها علاقات مع فيديليتي إنفستمنتس عبر إف إم آر إل إل سي.

وقد وصف سكوت شلايفر، الشريك في تايغر كابيتال، شركة فالكون إكس بأنها "رائدة صناعية محتملة في سوق العملات المشفرة المؤسسي". يبدو أن نمو البورصة خلال العام الماضي يشير إلى أنها تسير في هذا الاتجاه. إذ تدعي فالكون إكس أن صافي إيراداتها قد نما ٤٦ مرة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مدفوعًا بارتفاع الطلب المؤسسي على العملات المشفرة.

وقد كان وصول المستثمرين المؤسسيين أحد أكبر قصص العملات المشفرة في عام ٢٠٢٠. ويبدو أن هذا الاتجاه يتزايد مع اكتشاف وول ستريت طرقًا جديدة لعرض الأصول الرقمية.