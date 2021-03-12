بيتكوين تقترب من الوون الكوري الجنوبي، وتقترب من غوغل

تام شمس - الجمعة 12 مارس 2021 02:41 صباحاً - ارتفعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين مؤخرًا فوق تريليون دولار مرة أخرى. والآن تجاوزت الأصل القيمة السوقية الإجمالية للون الكوري الجنوبي.

ووفقًا لبيانات أسيت داش، تبلغ القيمة السوقية لبيتكوين (BTC) ١,٠٥٧ تريليون دولار في وقت كتابة المقالة. يتجاوز هذا المعروض النقدي من الوون الكوري الجنوبي، والذي قُدّر بـ ١١٧٨٧٤٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠ وون كوري اعتبارًا من ديسمبر ٢٠٢٠، ويقدر حاليًا بحوالي ١,٠٤ تريليون دولار.

ارتفعت القيمة السوقية لبيتكوين إلى أكثر من تريليون دولار لأول مرة في فبراير بعد الإعلان عن أن تسلا استثمرت ١,٥ مليار دولار في بيتكوين. أدى تبني العملة المشفرة من قبل شركة كبرى مثل الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية إلى ارتفاع سعر الأصل بسرعة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من ٥٧٠٠٠ دولار يوم ٢٠ فبراير.

لا يزال سعر بيتكوين على مسافة قريبة من أعلى مستوياته على الإطلاق بعد أن استعاد مستوى ٥٧٠٠٠ دولار هذا الأسبوع، وقد تتجاوز قيمتها السوقية قريبًا شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة غوغل. لقد تجاوزت القيمة السوقية لبيتكوين بالفعل تلك الخاصة بشركتين كبيرتين هذا العام - تسلا وعملاق التكنولوجيا الصيني تنسنت - وتقترب من مبلغ ١,٤ تريليون دولار الخاص بألفابت.

تحافظ أبل على فجوة صحية تبلغ تريليون دولار بين القيمة السوقية لعملة بيتكوين والقيمة السوقية الخاصة بها. ومن المثير للاهتمام أن شركة أبل استغرقت أكثر من ٤٠ عامًا لكسر حاجز ١ تريليون دولار. ولكن منذ اليوم الذي تم فيه إجراء أول معاملة بيتكوين، استغرق أصل العملة المشفرة ١٢ عامًا فقط للوصول إلى قيمة سوقية بقيمة ١ تريليون دولار. وفي المقابل، استغرقت رحلة غوغل إلى تريليون دولار ٢٢ عامًا.