شركة بلوكفاي لإقراض العملات المشفرة تجمع ٣٥٠ مليون دولار في جولة تمويل جديدة

تام شمس - الجمعة 12 مارس 2021 02:41 صباحاً - قادت باين كابيتال فينتشرز وبومب إنفستمنتس وتايغر غلوبال وشركاء دي إس تي غلوبال المستثمرين في جولة تمويل بقيمة ٣٥٠ مليون دولار من السلسلة D لشركة إقراض العملات المشفرة بلوكفاي، وفقًا لإعلان صدر يوم ١١ مارس.

وأشارت الشركة إلى أنه مع إضافة هذه الأموال، بالإضافة إلى ١٠٠ مليون دولار تم جمعها من خلال ثلاث جولات تمويل سابقة في العامين الماضيين، تقدر قيمة بلوكفاي الآن بـ ٣ مليارات دولار. وبحسب ما ورد سيتم استخدام الأموال المضمونة لتوسيع عروض العملات المشفرة في الشركة، بما في ذلك بطاقة ائتمان مكافآت بيتكوين (BTC) وصندوق بيتكوين الاستئماني.

حيث قال زاك برينس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلوكفاي: "في أقل من ستة أشهر منذ أن أكملنا السلسلة سي، اضطلعت بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى بدور مركزي في العديد من محافظ المستثمرين وفي الأسواق المالية الأوسع." "ستستمر الأصول الرقمية في إضفاء الطابع الديموقراطي على التمويل، وتكون بمثابة تحوط ضد التضخم والسياسة النقدية التوسعية، وتعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية."

يأتي هذا الإعلان في نفس الأسبوع الذي قامت فيه بلوكفاي بحظر تسجيلات المستخدمين الجدد مؤقتًا بعد تقارير عن استخدام "ممثل ضار" حسابات بريد إلكتروني حقيقية لتوصيل رسائل مليئة بالألفاظ النابية إلى مستخدمي نظام إقراض العملات المشفرة. وقد أعادت المنصة تمكين الاشتراكات للعملاء الجدد أمس.