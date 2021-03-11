مدير العمليات يقول إن الطلب على بيتكوين من عملاء غولدمان ساكس آخذ في الارتفاع

تام شمس - الخميس 11 مارس 2021 04:38 صباحاً - قرر عملاق البنوك الأمريكية غولدمان ساكس مؤخرًا إعادة تشغيل مكتب تداول العملات المشفرة. وبحسب ما ورد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على الأصول الرقمية بين قاعدة عملائه.

ووفقًا لتقرير رويترز، قال جون والدرون، كبير مسؤولي العمليات في غولدمان ساكس، إن الشركة تستكشف كيفية تلبية الطلب المتزايد من العملاء الذين يتطلعون إلى الاستثمار في بيتكوين (BTC). حيث قال كبير مسؤولي العمليات إن بنك غولدمان ساكس "سيواصل تقييم" العملات المشفرة و "الانخراط فيها" للعملاء.

وأوضح قال مات ماكديرموت، الرئيس العالمي للأصول الرقمية لقسم الأسواق العالمية في بنك غولدمان ساكس، يوم الجمعة أن ٤٠٪ من مستثمري غولدمان لديهم على الأقل بعض الانكشاف على العملات المشفرة.

وبحسب ما ورد يستكشف غولدمان أيضًا إطلاق صندوق بيتكوين للتداول في البورصة، إلى جانب طرق أخرى لحفظ الأصول الرقمية. حيث قال والدرون إن الوباء الحالي كان "عاملًا مسرعًا كبيرًا" لعمليات الشراء عبر الإنترنت ومن المرجح أن يتسبب في "انفجار" في مدفوعات العملة الرقمية.

يتطلع البعض في مجال العملات المشفرة إلى عودة غولدمان كمؤشر هبوطي لبيتكوين. أنشأت شركة إدارة الاستثمار في الأصل مكتب تداول العملات المشفرة الخاص بها في ذروة الصعود لعام ٢٠١٧، وبعد ذلك الوقت انخفض سعر بيتكوين بشكل كبير.

ومع ذلك، أشار الكثيرون إلى أن سوق العملات المشفرة التي يواجهها غولدمان في عام ٢٠٢١ تختلف عما كانت عليه قبل أربع سنوات.