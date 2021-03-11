داش تطرح جسر التمويل اللامركزي لإيثريوم مع التكديس وتوليد العائدات

تام شمس - الخميس 11 مارس 2021 04:38 صباحاً - أطلق مشروع العملات المشفرة الذي يركز على المدفوعات داش (DASH) جسر إيثريوم للتمويل اللامركزي رسميًا.

ووفقًا لإعلان صدر يوم الأربعاء، أصبح الدخول في التمويل اللامركزي ممكنًا من خلال شراكة مع بروتوكول بوابة التمويل اللامركزي "ستيك هاوند" وسيشهد قدرة حاملي توكنات على التفاعل مع بروتوكولات التمويل اللامركزي على سلسلة إيثريوم.

كذلك سيتمكن حاملو داش من تكديس توكناتهم والمشاركة في توليد العائدات مع اكتساب التعرض لأسواق الإقراض وفرص المراجحة ضمن مصفوفة إيثريوم للتمويل اللامركزي.

وبحسب ما ورد سيتمكن حاملو توكنات stDASH المغلفة من توفير السيولة على منصات صانع السوق الآلية مثل يونيسواب وكسب جزء من رسوم المعاملات في هذه العملية.

ولتسهيل عملية ربط إيثريوم، ستوفر ستيك هاوند توكنات stDASH مغلفة والتي تمثل واحد لواحد لرصيد حامل داش. وكجزء من الإعلان، كشفت داش أن توكنات داش الأصلية سيتم الاحتفاظ بها في مكان آمن بواسطة ستيك هاوند.

أثناء التواجد في القفل الآمن، ستشارك ستيك هاوند أيضًا في ودائع داش الخاصة بالمستخدم وتوزع مكافآت stDASH إضافية.

ارتفع مؤشر داش حاليًا بأكثر من ٧٤٪ في الشهر الماضي على الرغم من انخفاضه بنسبة ٤٠٪ تقريبًا في أواخر فبراير.