"تغيير قواعد اللعبة"لميكر وإيثريوم مع الإعلان عن جسر أوبتيميزم داي

تام شمس - الأربعاء 10 مارس 2021 08:41 صباحاً - تحصل عملة داي المستقرة التي ينتجها بروتوكول الإقراض اللامركزي "ميكر داو" على بعض التحسينات في السرعة والرسوم مع ترقيتها القادمة على الطبقة الثانية.

وسيوفر مزود حلول توسيع نطاق إيثريوم "أوبتيميزم" التكنولوجيا حسبما تم الإعلان عنه في منتدى ميكر داو يوم ٩ مارس. أوضح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الألعاب بيلوود ستوديوز "سام ماكفيرسون" أن "مجتمع ميكر داو سيطلق داي" رسميًا "على أوبتيميزم الطبقة ٢" وهذا سيوفر جسر أوبتيميزم داي تحسينات على التطبيقات الأخرى.

وذكر أنه في الوقت الحالي، تتطلب أوبتيميزم فترة قفل مدتها سبعة أيام عند سحب التوكنات مرة أخرى إلى الطبقة الأولى (إيثريوم) حيث تعتمد المجموعات على نشر البيانات على بلوكتشين والسماح بفترة تحدي لإثباتات الاحتيال المحتملة.

وأضاف أن بروتوكول ميكر يمكنه تقليل فترة الإغلاق هذه والسماح بسحب داي شبه الفوري.

تم شرح آلية إنشاء نوعي داي والتحقق منها بالتفصيل في المنتدى، حيث أوضح ماكفيرسون:

"هذا يغير قواعد اللعبة ليس فقط بالنسبة لبروتوكول ميكر، ولكن لنظام إيثريوم البيئي بشكل عام حيث يمكننا أخيرًا أن نقدم طريقة سريعة ولا مركزية لتجميعات أوبتيميزم."

أضاف الإعلان أنه سيتم إطلاق الجسر الأولي "قريبًا" ولكن ليس من المتوقع إجراء عمليات سحب سريعة حتى الربع الثالث أو الربع الرابع.

يتم بالفعل تجربة تجميعات أوبتيميزم من خلال بروتوكول التمويل اللامركزي "سينثيتيكس" الذي أعلن عن انتقال مرحلي من الطبقة الثانية للمنصة في منتصف يناير بعد عدة أشهر من الاختبار والحوافز للمشاركين. يشاع أيضًا أن يونيسواب تبحث في تجميعات اوبتيميزم لترقيتها المرتقبة إلى الإصدار الثالث في وقت لاحق من هذا العام.