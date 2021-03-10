فيتاليك بوترين: الحل لتوسيع نطاق إيثريوم "١٠٠ مرة" أصبح وشيكًا وسيسهل التحول إلى إيثريوم ٢

تام شمس - الأربعاء 10 مارس 2021 08:41 صباحاً - يعتقد المؤسس المشارك لإيثريوم، فيتاليك بوترين، أن الشبكة على وشك التوسع بمقدار ١٠٠ ضعف، وتوقع أن تُصدر أوبتيميزم حل الطبقة الثانية في الأسابيع المقبلة.

ففي حديثه ببودكاست تيم فيريس، أشار بوتيرين إلى أن مطور إيثريوم ٢ يركز على العمل نحو دمج السلسلة مع إيثريوم، وهو واثق من أن حلول الطبقة الثانية يمكن أن تدعم الشبكة حتى يتم تطوير التجزئة.

حيث قال: "تظهر التجميعات قريبًا جدًا"، مضيفًا: "نحن واثقون تمامًا أنه بحلول الوقت الذي نحتاج فيه إلى مزيد من التوسع في ذلك، ستكون التجزئة جاهزة بالفعل منذ فترة طويلة بحلول ذلك الوقت."

التجميعات هي حلول من الطبقة الثانية تعالج بيانات المعاملات وتخزنها على سلسلة جانبية محددة، قبل تجميع مجموعات من المعاملات معًا على الشبكة الرئيسية لإيثريوم. تم تصميم الحلول للتخفيف من مشاكل توسع إيثريوم، حيث أدت المنافسة الشرسة على النطاق الترددي على شبكة إيثريوم الرئيسية إلى ارتفاع الرسوم.

وفي حين ستستخدم إيثريوم ٢ التجزئة لضمان قابلية التوسع عند طرحها بالكامل، يعتقد بوترين أن التجميعات ستكون كافية على المدى المتوسط ​​- مع التأكيد على أنها يمكن أن تحسن إنتاجية معاملات إيثريوم بمقدار ١٠٠ مرة:

"الشيء الذي يجب تذكره هو أنه إذا كان لدينا تجمميعات، ولكن ليس لدينا تجزئة، فلا يزال لديك عامل توسيع بمقدار ١٠٠ مرة، أليس كذلك؟ لا تزال لدينا القدرة على وصول بلوكتشين إلى ما بين ١٠٠٠ و٤٠٠٠ معاملة في الثانية، اعتمادًا على مدى تعقيد هذه المعاملات".

توقع بوتيرين أن تقوم شركة أوبتيميزم بإطلاق تجميعات متوافقة مع جهاز إيثريوم الافتراضي (EVM) "في حوالي شهر أو نحو ذلك"، مما يسلط الضوء أيضًا على التقدم الكبير الذي أحرزته أربيتروم في مجموعاتها المتوافقة مع جهاز إيثريوم الافتراضي.