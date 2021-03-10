"تهديدٌ وجودي" لشركات الاستثمار في بيتكوين من تداعيات الكربون

تام شمس - الأربعاء 10 مارس 2021 08:41 صباحاً - إن تخصيص رأس المال لبيتكوين يخاطر برد فعل عنيف من المستثمرين المهتمين بالبيئة، وفقًا للمؤلف والمشارك في سكواك بوكس على سي إن بي سي "أندرو روس سوركين".

ففي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الدولية، المنتشرة في جميع أنحاء العالم، أشار سوركين إلى تصريحات لورانس فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك - أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم - تشير إلى أن شركته ستتخذ جميع قرارات الاستثمار المستقبلية بناءً على "كيف تخطط لمواجهة تحدي المناخ".

وقد ذكر سوركين باي بال وسكوير وتسلا كأمثلة لشركات شراء بيتكوين مع مبادرات خضراء قوية. لكن مثل هذه المبادرات تبدو على خلاف من حيث المبدأ مع طريقة بيتكوين للطاقة غير الفعالة في إجراء المعاملات التي تضيف إلى الكربون في الغلاف الجوي:

"كل هذا يثير سؤالًا مهمًا: هل يشكل التحرك بين المستثمرين نحو الشركات التي تحتل مرتبة عالية في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة تهديدًا وجوديًا لنجاح بيتكوين؟"

قام سوركين بتأليف كتاب عن الأزمة المصرفية في وول ستريت، Too Big to Fail، في عام ٢٠٠٩، والذي كان مدرجًا في قائمة أفضل الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز لمدة ستة أشهر وتم تحويله إلى فيلم في عام ٢٠١١.

تعرضت تسلا لانتقادات في فبراير بعد أن قال بن دير، الرئيس التنفيذي لمستثمر المنتجات المستدامة أوزموزيس إنفستمنت مانجمنت لرويترز إن الشركة يجب أن "تركز على القياس والإفصاح لأسواقها عن مجموعتها الكاملة من العوامل البيئية،" في ضوء شرائها لبيتكوين. وأكد البيان على الحاجة إلى مزيد من الشفافية من قبل تسلا عندما يتعلق الأمر بالمساءلة البيئية:

"(نأمل) إذا استمروا في شراء أو بدأوا بالفعل في تعدين بيتكوين، أن يقوموا بتضمين بيانات استهلاك الطاقة ذات الصلة في هذه الإفصاحات."

وفقًا للدراسة المعيارية العالمية الثالثة للأصول المشفرة التي نشرتها جامعة كامبريدج، يتم إجراء ما يصل إلى ٣٩٪ من جميع إثباتات التعدين على مستوى العالم باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، ومعظمها من الطاقة الكهرومائية. وتوجد تقديرات أخرى تضع الرقم أعلى.

ما يقرب من ثلثي جميع عمليات تعدين بيتكوين تتم في الصين. وفي حين أن جزءًا كبيرًا من ذلك يتم باستخدام الطاقة المتجددة، يظل الفحم أكبر مصدر للطاقة في البلاد. وقد تم مؤخرًا تقليص عمليات التعدين في منغوليا الداخلية بعد فشلها في تلبية معايير مراجعة كفاءة الطاقة التي فرضتها الحكومة.

بغض النظر عن محاولات الاستفادة من الطاقة الخضراء، فإن بيتكوين تعاني حاليًا من مشكلة في سمعتها على شكل "بصمة كربونية هائلة"، حسبما وصفتها فوربس في مقالٍ حديث. وفي فبراير، دعا أحد المتسللين المعروفين باسم "المتسلل الأخضر" إلى تدمير عملة بيتكوين على أساس أنها تلحق أضرارًا بالغة بالبيئة.