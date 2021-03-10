جي بي مورغان تطلق "سلة تعرض للعملات المشفرة" تضم مايكروستراتيجي وسكوير

تام شمس - الأربعاء 10 مارس 2021 04:35 صباحاً - صممت جي بي مورغان تشيس أداة دين جديدة توفر للمستثمرين تعرضًا مباشرًا لسلة من الشركات التي تركز على العملات المشفرة، وفقًا لوثيقة جديدة مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

توصف سلة التعرض للعملات المشفرة من جي بي مورغان (مارس ٢٠٢١) بأنها "سلة غير متساوية الوزن تتكون من ١١ سهمًا مرجعيًا للشركات المدرجة في الولايات المتحدة" التي تدير أعمالًا مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالعملات المشفرة.

وتخصص الأداة ٢٠٪ لشركة مايكروستراتيجي لتحليل البيانات مع ٩١٠٦٤ بيتكوين في ميزانيتها العمومية. كما أنها توفر تعرضًا مباشرًا لسكوير (١٨٪) وريوت بلوكتشين (١٥٪)، وهما شركتان تتمتعان بتعرض كبير لبيتكوين. تمثل كل من شركة نفيديا كوربوريشن وباي بال هولدينغز ١٥٪ من السلة.

أدفانسد مايكرو ديفايسز وشركة تايوان لأشباه الموصلات وإنتركونتيننتال إكستشينج ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية وأوفرستوك وسيلفرغيت كابيتال مدرجة أيضًا في السلة.

وتنص النشرة على ما يلي:

"تم تحديد أوزان الأسهم المرجعية استنادًا جزئيًا إلى التعرض لعملة بيتكوين والارتباط ببيتكوين والسيولة."

ويقول جي بي مورجان إن المدفوعات تستند إلى كيفية أداء سلة الشركات. الحد الأدنى للاستثمار هو ١٠٠٠ دولار أمريكي مع تاريخ استحقاق في مايو ٢٠٢٢.

يمثل المنتج الجديد إحدى الطرق العديدة التي يمكن للمستثمرين المؤسسيين من خلالها الوصول إلى سوق العملات المشفرة. تتدفق وول ستريت بالفعل على العملات الرقمية، وهو ما يفسر إلى حد كبير دعم السعر القوي الذي تقوم عليه عملة بيتكوين. تم تداول العملة الرقمية الرئيسية حتى ٥٤٨٨٨ دولارًا يوم الثلاثاء، وفقًا لتريدينغ فيو.