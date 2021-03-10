جامعٌ من أوبن سي "يسحب البساط" من أسفل التوكنات غير القابلة للاستبدال مسلطًا الضوء على القيمة التعسفية

تام شمس - الأربعاء 10 مارس 2021 04:35 صباحاً - أدرج فنان عملات مشفرة يعرف باسم neitherconfirm مؤخرًا ٢٦ توكن غير قابل للاستبدال (NFT)، للبيع في السوق الرقمي لأوبن سي. لكن الأمور قد اتخذت منعطفًا غير متوقع في وقتٍ سابق اليوم بعد أن قام الفنان بتغيير الصور المرتبطة بكل توكن من اللوحات التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر إلى صور لسجاد.

وقد أصبحت القطع، التي ظهرت في الأصل كوجوه لأشخاص وحيوانات بأسلوب زجاجي مطلي على ما يبدو، ليست أكثر من مجرد استعارة باهظة الثمن حول لماذا لا ينبغي الوثوق في عرض تخزين القيمة لأي أصل يحافظ على جانب من جوانب التحكم المركزي.

حيث قال Neitherconfirm إن "جميع المناقشات حول قيمة التوكنات غير القابلة للاستبدال لا معنى لها طالما أن التوكن لا ينفصل عن العمل الفني نفسه". "ما معنى إنشاء توكن غير قابل للتزوير على شبكة مؤمنة للغاية إذا كان بإمكان شخص ما تغيير ملكيتك أو إعادة ربطها أو تدميرها؟ طالما أن قيمة عملك الفني يمكن الاعتماد عليها في خدمة مركزية، فأنت لا تملك أي شيء ".

يبدو أن التباين في السعر الحالي بين أشكال السجاد للفنان التي تبدو متشابهة يضفي بعض الصحة على ادعاءاتهم. في وقت كتابة المقالة، يكون أعلى عرض على العديد من التوكنات غير القابلة للاستبدال أقل من ١,٠٠ دولار، في حين أن عرض واحد (لا يحتوي حاليًا على عروض) مدرج مقابل ١٣٩ كوادريليون دولار - أو حوالي ٨٠٠٠٠ ضعف القيمة السوقية لكامل مجال العملات المشفرة. أشار Neitherconfirm منذ ذلك الحين إلى أنه تلقى عروضًا على السجاد أكثر مما تلقاه على الصور الأصلية.

على الرغم من أن هوية الفنان غير معروفة، فقد ذكر على تويتر أن وظيفته بدوام كامل هي "صنع أعمال نحت فنية" تحت إشراف فنان كبير يبيع قطعًا بانتظام بأكثر من ١٠ ملايين دولار. من غير الواضح إذا ما كان neitherconfirm قد ابتكر صورًا فريدة للسجاد تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لإثبات وجهة نظره، أو عثر ببساطة على صور للسجاد عبر الإنترنت وحولها إلى توكنات غير قابلة للاستبدال.

يشهد مجال التشفير حاليًا طفرة هائلة في كمية وقيمة التوكنات غير القابلة للاستبدال. في حين كان فناني العملات المشفرة يبيعون أعمالهم بالمزاد العلني مقابل ١٣٠ ألف دولار في أواخر العام الماضي، شهد عام ٢٠٢١ تضخم أسعار التوكنات غير القابلة للاستبدال إلى مبالغ لم تكن مفهومة من قبل. ففي فبراير، قام مالك التوكن غير القابل للاستبدال الذي أنشأه مايك وينكلمان، المعروف أيضًا باسم بيبل، بإعادة بيع القطعة على نيفتي غيتواي مقابل ٦,٦ ملايين دولار.

كذلك شارك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر "جاك دورسي" مؤخرًا في الحدث أيضًا، حيث باع في المزاد العلني ملكية مرمزة لأول تغريدة على الإطلاق. وقد وعد بتحويل أي عائدات إلى بيتكوين (BTC)، والتبرع بها للمنظمة غير الربحية GiveDirectly's Africa Response. في وقت كتابة المقالة، كان أعلى عرض على التغريدة المرمزة هو ٢,٥ مليون دولار.

حيث قال مؤسس ماي إيثر واليت والرئيس التنفيذي كوسالا هيماشاندرا: "في الوقت الحالي، فإن جاذبية التوكنات غير القابلة للاستبدال هي امتلاك واحدًا". "إن التوكنات غير القابلة للاستبدال جذابة بنفس الطريقة التي يكون بها لامبو جذابًا لأصحاب بيتكوين الأصوليين. أعتقد أن هذا الإصدار الحالي من التوكنات غير القابلة للاستبدال سيستمر في التطور إلى حالات استخدام أكبر وأوسع".

ومع ذلك، ادعى neitherconfirm أن القطع الفنية "ليست سوى مخزن للقيمة النقدية إذا كانت تمتلك قيمة فنية" بالإضافة إلى الجمال الذاتي:

"من المؤكد أن التوكن يمكن أن يحقق فائدة كبيرة لنقل الملكية المشروعة، خاصة بالنسبة للفن الرقمي. ولا شك أن هناك قيمة ثورية في توزيع الملكية. لكن التوكن ليس العمل الفني - ويمكنه أن يكون كذلك بالتأكيد، لكن هذه قصة مختلفة".

أشار الفنان في تغريدة مثبتة إلى أنه سيتبرع بنسبة ٥١٪ من إجمالي أرباح سلسلة التوكنات غير القابلة للاستبدال للجمعيات الخيرية.