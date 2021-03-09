بورصة العملات المشفرة جيميني ترعى سباق القوارب بين أكسفورد وكامبريدج

تام شمس - الثلاثاء 9 مارس 2021 11:54 مساءً - سيرعى تايلر وكاميرون وينكليفوس، المؤسسان المشاركان لبورصة جيميني للعملات المشفرة والمجدفين الأولمبيين السابقين، سباق أكسفورد-كامبريدج للقوارب لعام ٢٠٢١.

في إعلان صادر عن جيميني اليوم، قال التوأم وينكلفوس إن بورصة العملات المشفرة ستكون الراعي الرئيسي لسباق القوارب هذا العام بين جامعتي أكسفورد وكامبريدج - وهو حدث يعود إلى عام ١٨٢٩. بالإضافة إلى ذلك، ستمول جيميني منحة قدرها ٧٥٠٠٠ جنيه إسترليني لـ " الشباب الذين لديهم إمكانية وصول محدودة للتجديف".

قام الشقيقان بالتجديف في جامعة هارفارد لمدة أربع سنوات أثناء تخصصهما في الاقتصاد، ثم تنافسا لاحقًا في دورة الألعاب الأمريكية لعام ٢٠٠٧ وأولمبياد بكين لعام ٢٠٠٨. شارك التوأم أيضًا في سباق القوارب لعام ٢٠١٠ أثناء دراستهما لإدارة الأعمال في أكسفورد.

قال التوأم وينكلفوس: "كان التجديف أول محاولة لنا في ريادة الأعمال، مما ألهمنا لإنشاء فريق التجديف في مدرستنا الثانوية". "يسعدنا أن نجمع بين اثنين من أعظم شغفنا - التجديف والعملات المشفرة - مع رعايتنا لهذا الحدث التاريخي."

يبلغ مجموع قيمة ثرواتهما الإجمالية أكثر من ٢ مليار دولار، ويعد التوأم من أغنى مليارديرات بيتكوين (BTC)، حيث استثمرا ١١ مليون دولار في الأصول المشفرة في عام ٢٠١٣. وبحسب ما ورد يفكر الزوجان في طرح جيميني علنًا مع صدور تقارير عن توجه كوين بيز لإدراج أسهمها للجمهور مع اكتتاب عام أولي.