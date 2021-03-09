قطب الطاقة النرويجي يُطلق مشروع بيتكوين جديد

تام شمس - الثلاثاء 9 مارس 2021 11:54 مساءً - تقوم شركة خدمات الطاقة النرويجية "أكير سولوشنز"، بإطلاق شركة جديدة مخصصة لبيتكوين (BTC) بعد أن تحدث رئيسها التنفيذي، كجيل روكي، عن أهمية الأصول الرقمية في خطاب المساهمين الأخير.

ففي يوم الإثنين، أعلنت شركة أكير أنها أنشأت سيتي - وهي شركة استثمارية تركز على العملات المشفرة وتسعى إلى الاستفادة من نظام بيتكوين البيئي. وقد تم تخصيص ٥٩ مليون دولار، أو ٥٠٠ مليون كرونة نرويجية للشركة الجديدة، والتي تقول أكير إنها "ستزداد بشكل كبير بمرور الوقت مع اكتساب الخبرة وتحديد الفرص المثيرة".

وأوضحت الشركة:

"إن قرار أكير بإدخال بيتكوين من خلال سيتي هو نتيجة مناقشة طويلة وأساسية حول القيمة."

تخطط شركة سيتي لتأسيس عمليات تعدين تنقل الكهرباء العالقة إلى أصول مختلفة. "وقالت الشركة في خطاب المساهم: "إن بيتكوين، في نظرنا، بطارية اقتصادية لموازنة الحمل، والبطاريات ضرورية لانتقال الطاقة المطلوب للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس".

بالإضافة إلى سيتي، تخطط أكير للاحتفاظ بجميع أصولها السائلة القابلة للاستثمار في بيتكوين، والانضمام إلى صفوف مايكروستراتيجي وتسلا في تجميع احتياطيات بيتكوين. في حالة تسلا، أعلنت الشركة مؤخرًا أنها ستخصص ٧,٧٪ من إجمالي النقد إلى بيتكوين.

بصفتها شركة هندسية مقرها في أوسلو، توفر شركة أكير سولوشنز حلولًا متكاملة للحفارات البحرية وشركات النفط والغاز الأخرى. الشركة مدرجة في بورصة أوسلو تحت رمز المؤشر AKSO. يتم تداول السهم حاليًا بأقل من ١٥,٠٠ دولارًا، بعد أن تضاعف ثلاث مرات منذ الانهيار المفاجئ في مارس ٢٠٢٠ الذي قضى على أسواق الأسهم العالمية.