إيثريوم تقدم ترقية برلين مع ٤ مقترحات للتحسين

تام شمس - الثلاثاء 9 مارس 2021 03:48 صباحاً - بعد أشهر من التخطيط، وضع مجتمع إيثريوم جدولًا زمنيًا للترقية القادمة "برلين"، مما يمثل معلمًا مهمًا في خارطة طريق التطوير الخاصة به.

حيث كتب تيم بيكو يوم الاثنين أنه من المقرر أن تبدأ ترقية برلين مباشرة على شبكة إيثريوم الرئيسية في الكتلة ١٢٢٤٤٠٠٠ أو يوم ١٤ أبريل. ومن المقرر أن يتم تحديث شبكة روبستين، وهي أول شبكة اختبار يتم تحديثها، يوم ١٠ مارس. ومن المتوقع أن يتم تحديث شبكتي غويرلي ورينكبي على فترات تبعد عن بعضها أسبوع واحد يوم ١٧ مارس و٢٤ مارس على التوالي.

يُنصح مشغلو عقد الإيثيريوم بالترقية إلى إصدار متوافق مع برلين في أقرب وقت ممكن للشبكات الثلاثة التجريبية وقبل ٧ أبريل للشبكة الرئيسية. حيث أوضح بيكو:

"يجب على مشغلي عقدة إيثريوم ترقية العقد الخاصة بهم قبل كتلة الانقسام على الشبكات التي يريدون المشاركة فيها؛ ونظرًا لتغير وقت الكتلة، يوصى بالتحديث قبل عدة أيام من التاريخ المتوقع."

لا يُطلب من البورصات ومقدمي خدمات المحفظة وحاملي إيثريوم القيام بأي شيء لاستيعاب الترقية.

سيتم تنفيذ ما مجموعه أربعة بروتوكولات تحسين إيثريوم (EIP)، عبر برلين. وتشمل:

مقترح تحسين إيثريوم-٢٥٦٥، الذي يقلل من تكلفة التحويل البرمجي المسبق ModExp؛

مقترح تحسين إيثريوم-٢٩٢٩، الذي يزيد من تكاليف غاز معينة؛

مقترح تحسين إيثريوم-٢٧١٨، والذي يقدم نوعًا جديدًا من المعاملات؛ و

مقترح تحسين إيثريوم-٢٩٣٠، والذي يتضمن نوع المعاملة مع قوائم الوصول الاختيارية.

تتبع برلين ترقيات إسطنبول وموير الجليدي، التي حدثت في ديسمبر ٢٠١٩ ويناير ٢٠٢٠ على التوالي. تمت تسمية الترقية الحالية باسم ديفكون ٠، والتي تمت في برلين. وسيطلق على الترقية التالية المخطط لها لإيثريوم اسم لندن، حيث حدث ديفكون ١.

ارتفع سعر إيثريوم بنسبة ٦,٥٪ يوم الاثنين إلى ١٧٦٧ دولارًا. وبالقيم الحالية، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لإيثريوم ٢٠١ مليار دولار.