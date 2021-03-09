كوينتيليغراف يحتفل باليوم العالمي للمرأة من خلال مائدة مستديرة لكل النجوم من النساء الرائدات في مجال العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 9 مارس 2021 03:48 صباحاً - وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، في ظل المعدل الحالي للتنمية، فإن عدم المساواة بين الجنسين في العالم سوف "تتساوى" خلال ٩٩,٥ عامًا. وفي الوقت نفسه، فإن أكثر القطاعات التي تعرقل مشاركة المرأة هي القطاعات الاقتصادية والسياسية.

وفي ظل هذه الخلفية، يحتفل اليوم العالمي للمرأة بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة في جميع أنحاء العالم. للاحتفال بهذا اليوم المهم، نظم كوينتيليغراف حدثًا مخصصًا للاستماع إلى وجهات النظر الفريدة للنساء المؤثرات في مجال بلوكتشين والعملات المشفرة.

وقد جمعنا بعض النساء الرائدات في مجال العملات المشفرة من أجل هذا البث المباشر. ويشمل المشاركون لدينا:

• أنينو إموا، المؤسس والرئيس التنفيذي في أفانديس كونسالتينغ، الشريك المؤسس لـ [email protected]

• أريغانا كوسكاروفا، المؤسس المشارك لكرييتيف هاب

• ديميلزا هايز، رئيس قسم الأبحاث في كوينتيليغراف كونسالتينغ

• إيفي بيلارينو، مستشار بلوكتشين والتكنولوجيا المالية

• إليسا شيفينسكي، كبير موظفي التكنولوجيا في كوينتيليغراف

• مولي جين زوكرمان، مديرة المحتوى في كوين ماركت كاب

• أوليفيا كابوزالو، رئيسة قسم المحتوى في أوكي إكس

• راشيل ولفسون، مراسلة في كوينتيليغراف وكاتبة ومقدمة برامج

• ريم العريضي، مؤسس مشارك في أغورا غروب

• سانجا كون، الرئيس التنفيذي لشركة يوتراست

• تيودورا أتاناسوفا، مدير علاقات كبار الشخصيات، عضو الفريق المؤسس في نيكسو

وستقود المائدة المستديرة كريستينا لوكريزيا كورنر، المحرر الإداري الخاص بكوينتيليغراف، وستنعقد في الساعة ٣ مساءً بالتوقيت الشرقي. ستناقش مجموعتنا فوائد بلوكتشين والعملات المشفرة من منظور المرأة، وطرق التغلب على القوالب النمطية الجنسانية ودور قادة الصناعة في تعزيز نظام بيئي أكثر شمولًا.

ونرحب بالجميع للمشاركة والدردشة والاستماع إلى تجاربكم داخل المجال!