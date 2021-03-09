سلسلة بطولات الرياضات اللامركزية تتطلع إلى جلب اللاعبين التقليديين إلى مجال العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 9 مارس 2021 02:41 صباحاً - تُطلق شركة بوليينت غيمز الاستثمارية التي تركز على التوكنات غير القابلة للاستبدال دورة جديدة عبر الإنترنت لتقديم اللاعبين العاديين إلى مجال العملات المشفرة.

في إعلان اليوم، قالت بوليينت غيمز إنها ستشارك مع منصة دورات الرياضات الإلكترونية كوميونيتي غيمينغ لسلسلة بقيمة ١٠٠٠٠٠ دولار تضم ألعابًا تستخدم توكنات غير قابلة للاستبدال (NFT). ويقال إن ألعاب الرياضات الإلكترونية "ستعمل كطريقة لإدخال اللاعبين العاديين إلى عالم العملات المشفرة وأصول بلوكتشين" من خلال السماح للاعبين بالحصول على مقتنيات رقمية واستخدام التوكنات غير القابلة للاستبدال كعناصر داخل اللعبة.

حيث قال كريغ روسو، الشريك المؤسس لشركة بوليينت غيمز إن "الزواج بين التكنولوجيا اللامركزية والألعاب سيكون أحد أهم الموضوعات في العقد المقبل". "إن عملنا مع كوميونيتي غيمينغ في هذه السلسلة الجديدة من الدورات اللامركزية يمثل خطوة رئيسية نحو جلب التبني السائد لهذه الصناعة الجديدة."

بالإضافة إلى ألعاب الرياضات الإلكترونية، يقال إن البطولة ستشمل ألعاب بلوكتشين بما في ذلك لعبة التداول والقتال أكسي إنفينيتي ولعبة بطاقات التداول الرقمية المستندة إلى إيثريوم سكاي ويفر. وبحسب ما ورد ستستخدم البورصة اللامركزية لبوليينت غيمز للعملات داخل اللعبة.

سيبدأ الحدث الأول من البطولة التي تبلغ قيمتها ١٠٠٠٠٠ دولار في ٢٩ مارس، مع دفع الجوائز بالدولار الأمريكي وتوكن بوليينت غيمز الأصلي PGU.