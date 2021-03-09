باي بال تشتري شركة حفظ العملات المشفرة "كورف"

تام شمس - الثلاثاء 9 مارس 2021 02:41 صباحاً - استحوذت شركة باي بال العملاقة للمدفوعات على شركة كورف لحفظ العملات المشفرة ومقرها إسرائيل مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

ووفقًا لباي بال، اشترت الشركة كورف كجزء من مبادرتها لدعم العملات المشفرة والأصول الرقمية. حيث قالت المنصة إنها تخطط لإتمام عملية الاستحواذ قبل الربع الثالث من عام ٢٠٢١، لكنها لم تكشف عن مبلغ الشراء. قالت شركة كالكاليست الإعلامية التي تتخذ من إسرائيل مقرًا لها الأسبوع الماضي إن شركة كورف قد تكون بيعت مقابل ما بين ٢٠٠ مليون و٣٠٠ مليون دولار، وذكرت قناة سي إن بي سي يوم الإثنين أن "الصفقة تبلغ قيمتها أقل من ٢٠٠ مليون دولار"

حيث قال خوسيه فرنانديز دا بونتي، نائب الرئيس والمدير العام لقسم العملات المشفرة وبلوكتشين في باي بال: "يعد الاستحواذ على كورف جزءًا من جهودنا للاستثمار في المواهب والتكنولوجيا لتحقيق رؤيتنا لنظام مالي أكثر شمولًا". "خلال محادثاتنا مع فريق كورف، تأثرنا بموهبتهم التقنية وروح المبادرة والتفكير وراء التكنولوجيا التي بنوها في السنوات القليلة الماضية."

نشرت العديد من المنشورات التي استشهدت بمصادر مجهولة "على دراية بالموضوع" نبأ الاستحواذ على كورف من باي بال في وقتٍ سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، اعتقد بعض المستثمرين خطأً أن الاستحواذ على شركة حفظ العملات المشفرة مع التوكن الأصلي لبروتوكول التمويل اللامركزي كيرف فاينانس. ارتفع سعر توكن CRV الخاص بكيرف بأكثر من ١٠٪ إلى ٢,٦٠ دولار في غضون ساعة من صدور الأخبار ولكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى ٢,٣٥ دولار.

انخفض سعر سهم باي بال بأكثر من ١٥٪ في مارس، من ٢٧٣,٦٣ دولارًا إلى ٢٣٠,٥٧ دولارًا في وقت كتابة المقالة.