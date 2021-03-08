يوني سواب يرتفع بنسبة ٥٠٪ في أسبوع واحد، لتصبح أول توكن تمويل لامركزي في قائمة أعلى عشر عملات مشفرة

تام شمس - الاثنين 8 مارس 2021 09:55 صباحاً - ارتفع التوكن الأصلي للبورصة اللامركزية الرائدة "يوني سواب" بما يقرب من ٥٠٪ هذا الأسبوع، مما جعل UNI ثامن أكبر الأصول المشفرة بقيمة سوقية تبلغ ١٧,٧ مليار دولار مع تزايد التكهنات لإصلاح الإصدار ٣ القادم للبورصة.

تصنف شركة مساي حاليًا UNI على أنه ثاني أكبر أصل قائم على إيثريوم من حيث القيمة السوقية خلف تيثر، متغلبًا بذلك على تشين لينك بما يقرب من ٥٠٪ من قيمته السوقية.

اقتحم UNI المراكز العشرة الأولى في ٥ مارس، ليصبح أول توكن لتطبيق التمويل اللامركزي. في غضون ٢٤ ساعة، زادت قيمة UNI السوقية من ٨,٨ مليارات دولار يوم ٤ مارس إلى ١٤,٧ مليار دولار، وفقًا للقطات التاريخية لكوين ماركت كاب.

ويتماسك سعر UNI حاليًا بالقرب من أعلى مستوى سجله يوم أمس فوق ٣٤ دولارًا، مع آخر تداول مسجل للتوكن عند ٣٣,٩ دولارًا.

زوج يوني سواب مقابل تيثر على باينانس: تريدينغ فيو

يأتي دخول UNI إلى أعلى عشر عملات مشفرة بعد شهر قياسي من حجم التداول في البورصة، حيث استضاف شهر فبراير أربعة أرقام قياسية متتالية لتداول يوني سواب الأسبوعي - وبلع ذروته في أعلى مستوى شهري على الإطلاق بلغ ٣١,٩ مليار دولار من حيث الحجم.

تأتي زيادة UNI أيضًا وسط تكهنات متزايدة بأن ترقية يوني سواب الإصدار ٣ قد لا تكون بعيدة جدًا، حيث توقع أندريه كرونجي مطور واي إيرن فاينانس يوم ٤ مارس أن الزيادة الأخيرة في نشاط الوسائط الاجتماعية من مطور يوني سواب الرئيسي، هايدن آدامز، قد تشير إلى أن الإصدار الجديد سيأتي قريبًا:

جاء منشور كرونجي بعد أن أنشأ آدامز استطلاعًا على تويتر يسأل متابعيه عن المكان الذي يتطلعون إليه لقراءة الإعلانات المتعلقة بـ "تفاصيل يونيسواب الإصدار ٣". وردًا على تغريدة كروني، نشر آدامز: "الرجاء حذف"، مما يزيد من الشكوك بأن يوني سواب لديها إعلان مهم في الأفق.